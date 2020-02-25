Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
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В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

Lenta.ru10:05

В Госдуму внесли поправки о порядке голосования по изменению Конституции

Ведомости11:49

В Госдуму внесли поправки к законопроекту по Конституции

РИА Новости11:08

В Думе определились с правилами проведения голосования по Конституции

РБК13:40

День голосования по поправкам в Конституцию предложили сделать нерабочим

Интерфакс09:54

В ГД поступили поправки в Конституцию об общероссийском голосовании

Государственная Дума РФ09:50

Общественная палата будет назначать наблюдателей на голосование по Конституции

ТАСС10:31
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:25, Ашберн
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Союз пивоваров России просит Минфин о скорейшем введении минимальных цен на пиво

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Сотрудники ведомства отмечают, что самое существенное снижение заболеваемости отмечено среди школьников.
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Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»

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Политика

Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17

Нидерланды не сомневаются в том, что Boeing 777 «Малазийских авиалиний» (рейс MH17), разбившийся в июле 2014 года, был сбит ракетой ЗРК «Бук», который был транспортирован из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, одного из формирований российских войск ПВО.
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Полуторагодовалая девочка Милана, которая страдает генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА), может рассчитывать на поддержку властей Калининградской области.
News.ru вчера в 16:42
Общество

«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

РИА Новости вчера в 17:35
Общество

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании

Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
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Шоу-бизнес

Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской

Артистка после шоу обвинила Собчак в том, что та «холодная, циничная и пустая ведущая».
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В Приамурье сошли с рельсов 18 вагонов с углем

Восемнадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Амурской области и перекрыли движение на этом отрезке пути, сообщили в управлении Дальневосточной железной дороги.
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Шоу-бизнес

Беременная Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова

Несколько часов назад стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего Артёма Маркелова.
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Сафонов считает, что «Зенит» не уважает Семака

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о текущем положении главного тренера «Зенита» Сергея Семака, чей контракт истекает по окончании сезона.
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У африканских рыб появилась возможность продлевать себе жизнь

Несколько видов рыб, которые обитают в водоемах Африки, при эволюции смогли научиться продлевать себе жизнь.
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Российские туристы на фоне информации о распространении коронавируса начали подавать заявки на аннуляцию туров в Италию, при этом в этой стране уже находятся до 7 тыс. организованных туристов из России.
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Каникулы в школе при посольстве РФ в Японии начнутся раньше срока из-за коронавируса

"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу начало весенних каникул в школе при посольстве России в Японии переносится с 21 марта с. г. на 27 февраля с. г. Школьные каникулы продлятся с 27 февраля по 9 марта", - говорится в сообщении посольства.
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18 проектов из Мордовии получат гранты Президента России

Чемпионом этого года среди мордовских грантополучателей стал Сергей Сеничев (театр-студия МХАТИК) с суммой гранта более 2,6 млн.
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Sveriges Radio (Швеция): Россия пока почти не затронута, но уже начеку (Sveriges Radio)

Из-за вспышки коронавируса в Россию перестали пускать граждан Китая.
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В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак

За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Газета.Ru 09:49
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Портфельная компания «Роснано» успешно провела первые исследования газовых скважин в КНР

Российская компания "Геосплит" (портфельная компания фонда Rusnano Sistema Sicar) успешно провела первые исследования газовых скважин в Китае, цикл разработки технологии занял меньше года.
ТАСС 08:38
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В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
ТАСС 11:35
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В мультике Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

ToDay News Ufa вчера в 12:47
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Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
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Общество

Китайский посол рассказал о вакцине против коронавируса

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что эпидемия Covid-19 закончится в ближайшее время.
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Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская ждут второго ребенка

Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
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