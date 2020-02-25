В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

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