Политика
Lenta.ruВ Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
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В ГД поступили поправки в Конституцию об общероссийском голосовании
Государственная Дума РФвчера в 09:50
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Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
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Россия не согласилась с ООН о нормах морали и права
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"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.