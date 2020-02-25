Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
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День голосования по поправкам в Конституцию предложили сделать нерабочим

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В Думе определились с правилами проведения голосования по Конституции

РБКвчера в 13:40

В Госдуму внесли поправки о порядке голосования по изменению Конституции

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Общественная палата будет назначать наблюдателей на голосование по Конституции

ТАССвчера в 10:31
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Авиация МЧС начала поиски унесенных в море детей в Сочи

Вертолет МЧС России приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море в Сочи.
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Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
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Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
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Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
РИА Новости вчера в 21:39
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Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

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Пивовары захотели установить минимальную цену на пиво

Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз пивоваров) обратился к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой как можно скорее установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Lenta.ru 00:46
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СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера

Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя.
Газета.Ru 00:31
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru вчера в 15:56
Футбол

«Бавария» разгромила «Челси» в Лиге чемпионов

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Общество

«Яндекс» посчитал стоимость приготовления блинов в России

Больше половины средней суммы, по данным аналитиков, приходится на молоко — 56 руб.
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Экономика

Счетная палата составила «Рейтинг регионального протекционизма»

Чечня оказалась лидером регионального протекционизма: почти 90% контрактов на поставку товаров и услуг для ее органов власти в 2019 году были заключены с поставщиками из этого же региона.
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Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новости вчера в 19:43
Политика

В России придумали способы улучшить имидж страны за рубежом

В Российском совете по международным делам (РСМД) назвали способы улучшить имидж России за рубежом.
Lenta.ru 01:12
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Рестораны Москвы усилят меры безопасности из-за коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Москве предписало усилить дезинфицирующий режим в объектах столичного общепита из-за угрозы завоза и распространения коронавируса.
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Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов

Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
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Происшествия

В Кабардино-Балкарии уволят врачей за застолье на работе

В Кабардино-Балкарии руководство Терской районной больницы и поликлиники уволят за то что, врачи устроили застолье в кабинете в рабочее время.
Газета.Ru 01:15
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
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Технологии

Программист Миск обнаружил опасную уязвимость в iPhone и iPad

В своем блоге Миск рассказал о существовании опасной уязвимости в гаджетах Apple.
Экономика сегодня 00:50
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
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Зампостпреда России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
RT на русском вчера в 19:55
Общество

Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался во вторник, 25 февраля, на 96-м году жизни.
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Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
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Сурков: мне интересно действовать против реальности

По просьбе «Актуальных комментариев» директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в жанре смс-интервью пообщался с Владиславом Сурковым.
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Врачи назвали идеальную начинку для блинов на Масленицу

Слово и Дело 00:23
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Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

Семь россиян, которые прибыли с лайнера Diamond Princess, поместили на карантин во Владивостоке.
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Россия не согласилась с ООН о нормах морали и права

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Экономика

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РИА Новости вчера в 18:08
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