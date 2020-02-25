Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
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Парламентарии определились с процедурой общероссийского одобрения поправок

Коммерсантъвчера в 17:06

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

Lenta.ruвчера в 10:05

В Думу внесли поправки о порядке всероссийского голосования по изменениям в Конституции

ТАССвчера в 11:00

В Госдуму внесли поправки к законопроекту по Конституции

РИА Новостивчера в 11:08

В Думе определились с правилами проведения голосования по Конституции

РБКвчера в 13:40

День голосования по поправкам в Конституцию предложили сделать нерабочим

Интерфаксвчера в 09:54

В ГД поступили поправки в Конституцию об общероссийском голосовании

Государственная Дума РФвчера в 09:50
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество

Школы и медпункты отказались выйти в интернет без компьютеров

Из-за отсутствия компьютеров и сетевого оборудования школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие социально значимые объекты не смогли воспользоваться интернетом, к которому их подключили по программе «Цифровая экономика».
Ведомости вчера в 23:11
Политика

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России

Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
РИА Новости вчера в 14:41
Спорт

МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020

Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Sport.ru вчера в 12:14
Экономика

В России предложили установить минимальные цены на пиво

Ввести в России минимальную розничную цену на пиво попросили у министерства финансов в Союзе российских пивоваров.
REGNUM вчера в 22:16
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru вчера в 13:11
Хоккей

Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»

РИА Новости вчера в 23:47
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия вчера в 11:22
Армия и оружие

Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в провинции Идлиб

ФАН вчера в 11:15
Общество

В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы

Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.
Известия вчера в 21:12
Политика

Арестованных в Азовском море украинских рыбаков отпустили

Украинские моряки, которые были задержаны российскими пограничниками в середине февраля в Азовском море, вышли на свободу.
Аргументы неделi. Крым вчера в 08:52
Политика

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РИА Новости вчера в 18:08
Общество

Умные колонки могут следить за своими владельцами

Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином.
Известия вчера в 20:08
Биатлон

Логинов не примет участие в масс-старте на ЧМ

В воскресенье женской и мужской гонками с общего старта завершится программа чемпионата мира по биатлону в Италии.
Российская газета 23 февраля в 04:20
Происшествия

В Красноярске эвакуируют несколько школ

РИА Новости вчера в 22:06
Здоровье

Сельским врачам могут компенсировать плату за коммунальные услуги

Преференцией для переехавших в сельскую местность врачей может стать компенсация платы за коммунальные услуги.
ИА ЯСИА 24 февраля в 21:00
Происшествия

Мать и сын похитили 57 миллионов рублей у банка в Ангарске

Мужчине назначено шесть лет лишения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей, его матери – 4,5 года лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей.
ИркСиб вчера в 23:00
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
РИА Новости вчера в 21:39
Общество

Индексация пенсии коснется не всех работающих пенсионеров

По всей вероятности поправки будут приняты, и на основании этого с 1 июля текущего года состоится индексация пенсий для тех пенсионеров, которые опекают официально детей и получают на них социальные выплаты из бюджета регионального значения.
Интересная Россия 24 февраля в 01:03
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM вчера в 13:19
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

REGNUM вчера в 04:59
Кино

Седьмой сезон сериала «Сваты» станет финальным

ToDay News Ufa вчера в 01:24
Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2".
Российская газета вчера в 12:31
Технологии

Под угрозой оказались личные данные пользователей iPhone

В iPhone и iPad была обнаружена уязвимость, которая открывает доступ к скопированным в буфер обмена данным для iOS-приложений.
Live24 вчера в 23:29
Футбол

Португальский кондитер создал шоколадного Криштиану Роналду

Спорт-Экспресс вчера в 15:11
Наука

Найден белок, который провоцирует сердечно-сосудистые заболевания

Как сообщает ToDay News Ufa, во время недавних исследований удалось обнаружить, что высокий уровень бета-амилоида в крови может быть показателем сердечно-сосудистых заболеваний.
ToDay News Ufa вчера в 14:33
Армия и оружие

В ВМС США объяснили заход ракетного эсминца в Черное море

Военно-морские силы США объяснили причины захода своего ракетного эсминца "Росс" (USS Ross) в Черное море.
Газета.Ru 24 февраля в 02:40
Экономика

У рыбаков Дальнего Востока начались трудности с поставкой рыбы в Китай

Савельев напомнил, что Китай является главным экспортным рынком для российской рыбы.
Интерфакс вчера в 05:21
Гаджеты

Опубликовано первое официальное изображение Redmi K30 Pro

Redmi опубликовала официальный тизер K30 Pro. Теперь ясно как будет выглядеть лицевая панель.
The GEEK вчера в 01:28
Здоровье

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 23:25
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