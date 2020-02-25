Политика
Lenta.ruВ Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
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В ГД поступили поправки в Конституцию об общероссийском голосовании
Государственная Дума РФвчера в 09:50
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Индексация пенсии коснется не всех работающих пенсионеров
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Как сообщает ToDay News Ufa, во время недавних исследований удалось обнаружить, что высокий уровень бета-амилоида в крови может быть показателем сердечно-сосудистых заболеваний.
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