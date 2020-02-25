Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
Читать в источнике
Комментировать374

Подробнее о событии

В Думе определились с правилами проведения голосования по Конституции

РБК13:40

В Госдуму внесли поправки о порядке голосования по изменению Конституции

Ведомости11:49

В ГД поступили поправки в Конституцию об общероссийском голосовании

Государственная Дума РФ09:50

В Госдуму внесли поправки к законопроекту по Конституции

РИА Новости11:08

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

Lenta.ru10:05

День голосования по поправкам в Конституцию предложили сделать нерабочим

Интерфакс09:54

В Думу внесли поправки о порядке всероссийского голосования по изменениям в Конституции

ТАСС11:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:58, Ашберн
Экономика

Дефицит бюджета Приморья будет увеличен до 19 млрд рублей

Как отметили сотрудники министерства финансов регионального правительства, внесение корректировки в закон о бюджете Приморья связано с увеличением расходов за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований, предусмотренных в прошлом году на соответствующие цели.
Deita.ru 03:41
Общество

Муж сестры Мишустина продал два люксовых торговых комплекса в Москве

Бизнесмен Александр Удодов продал люксовые торговые центры «Гименей» и «Якиманка, 26», расположенные на ул. Большая Якиманка.
Ведомости 14:04
Общество

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании

Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
RT на русском 19:17
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия 10:01
Авто

Компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей

Японский автомобильный производитель Mazda временно откажется от выпуска новых моделей. Следующие 2 года не будут представлены новые модели.
ToDay News Ufa вчера в 06:59
Футбол

УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Комсомольская правда 10:38
Происшествия

Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Газета.Ru 18:57
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия 11:22
Футбол

В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса

По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Говорит Москва 22 февраля в 23:03
Армия и оружие

Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба

Евразия Daily вчера в 11:13
Единоборства

Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Юга.ру 00:47
Общество

Умные колонки могут следить за своими владельцами

Какую угрозу таит в себе гаджет, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.
Известия 20:08
Происшествия

Микроавтобус столкнулся с тепловозом на Сахалине

Микроавтобус Toyota Hiace столкнулся с тепловозом в Макаровском районе Сахалина, передает АСТВ.
REGNUM 20:38
Политика

Секретарь СНБО Украины пообещал вернуть стране ракетный потенциал

Данилов добавил, что в советское время большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины.
ТАСС 14:31
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская ждут второго ребенка

Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
WomanHit.ru 03:02
Общество

В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя

В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Известия 13:18
Политика

Путин предложил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты.
Комсомольская правда 02:51
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:33
Происшествия

Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве

Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
ТАСС 15:28
Футбол

Португальский кондитер создал шоколадного Криштиану Роналду

Спорт-Экспресс 15:11
Биатлон

Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира

Российский биатлонист Александр Логинов вынужден отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в Антхольце (Италия).
РИА Новости 23 февраля в 05:21
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос почти на 1,63% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг уровня 65,12 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.
ТАСС 03:25
Хоккей

Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне

Счёт в матче открыл российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, ему ассистировали Стивен Стэмкос и Виктор Хедман.
Чемпионат 20:03
Культура

Власти Калининграда расширят систему компенсаций затрат кинокомпаниям

Власти Калининградской области расширят систему рибейтов (компенсаций) за съемки фильмов на территории региона.
ТАСС 06:44
Общество

Китайский посол сообщил о созданной в КНР вакцине против коронавируса

По информации, предоставленной послом Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, в КНР активно разрабатывается вакцина, благодаря которой формируется иммунитет против нового китайского коронавируса COVID-19.
News-24.ru 02:21
Политика

Зампостпред России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
RT на русском 19:55
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
ТАСС 23 февраля в 18:41
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Кино

Харрисон Форд пожелал «Индиане Джонсу 5» успеха фильмов Marvel

Kinonews.ru 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное