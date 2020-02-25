Политика
Lenta.ruВ Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
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Экономика
Дефицит бюджета Приморья будет увеличен до 19 млрд рублей
Как отметили сотрудники министерства финансов регионального правительства, внесение корректировки в закон о бюджете Приморья связано с увеличением расходов за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований, предусмотренных в прошлом году на соответствующие цели.
Общество
Муж сестры Мишустина продал два люксовых торговых комплекса в Москве
Бизнесмен Александр Удодов продал люксовые торговые центры «Гименей» и «Якиманка, 26», расположенные на ул. Большая Якиманка.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании
Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Авто
Компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей
Японский автомобильный производитель Mazda временно откажется от выпуска новых моделей. Следующие 2 года не будут представлены новые модели.
Футбол
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Происшествия
Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17
Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Армия и оружие
Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Общество
Умные колонки могут следить за своими владельцами
Какую угрозу таит в себе гаджет, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.
Происшествия
Микроавтобус столкнулся с тепловозом на Сахалине
Микроавтобус Toyota Hiace столкнулся с тепловозом в Макаровском районе Сахалина, передает АСТВ.
Политика
Секретарь СНБО Украины пообещал вернуть стране ракетный потенциал
Данилов добавил, что в советское время большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская ждут второго ребенка
Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
Общество
В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя
В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Политика
Путин предложил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Происшествия
Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве
Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
Футбол
Португальский кондитер создал шоколадного Криштиану Роналду
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира
Российский биатлонист Александр Логинов вынужден отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в Антхольце (Италия).
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос почти на 1,63% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг уровня 65,12 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.
Хоккей
Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне
Счёт в матче открыл российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, ему ассистировали Стивен Стэмкос и Виктор Хедман.
Культура
Власти Калининграда расширят систему компенсаций затрат кинокомпаниям
Власти Калининградской области расширят систему рибейтов (компенсаций) за съемки фильмов на территории региона.
Общество
Китайский посол сообщил о созданной в КНР вакцине против коронавируса
По информации, предоставленной послом Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, в КНР активно разрабатывается вакцина, благодаря которой формируется иммунитет против нового китайского коронавируса COVID-19.
Политика
Зампостпред России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Кино