В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Политика Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.

Общество Владимир Путин посетил «Остров мечты» Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.

Политика Путин ответил на вопрос о двойниках У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.

Политика Госсекретарь США призвал Россию прекратить «оккупацию» Крыма США не признают суверенитет России над Крымом и требуют вернуть полуостров Украине, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.

Общество Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.

Экономика В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Религия Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире Вчера поздно вечером в Аммане прошла закрытая встреча глав и представителей шести поместных православных церквей, на которой иерархи обсудили угрозу раскола православного мира после создания Константинопольским патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ).

Общество Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Общество Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.