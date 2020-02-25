Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
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В Думе определились с правилами проведения голосования по Конституции

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В Госдуму внесли поправки о порядке голосования по изменению Конституции

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РИА Новости25 февраля в 11:08

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

Lenta.ru25 февраля в 10:05

В Думу внесли поправки о порядке всероссийского голосования по изменениям в Конституции

ТАСС25 февраля в 11:00
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Путин ответил на вопрос о двойниках

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Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
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Карнавал танцующих под поп-хиты нацистов и евреев вызвал скандал

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Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов

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Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

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Кабмин предлагает спасать моногорода путём уплотнения.
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