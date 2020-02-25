Политика
Lenta.ruВ Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
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ЦИК РФ откроет горячую линию для вопросов о голосовании по конституционным поправкам
БелРос ТВ23 февраля в 21:20
В Думу внесли поправки о порядке всероссийского голосования по изменениям в Конституции
ТАСС25 февраля в 11:00
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