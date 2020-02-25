Политика
Lenta.ruВ Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
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Неизвестный на автомобиле въехал в толпу участников во время карнавального шествия, 15 человек пострадали, сообщил телеканал ARD.
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Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
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Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу
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Текущая зима в Москве станет самой теплой в истории
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Подвел итог матча финский легионер сибирякам Юусо Пуустинен – 4:1. "Сибирь" набрала 72 очка и занимает пятое место в Восточной конференции.
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ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов
ВТБ не раз прогнозировал прибыль за 2019 год на уровне 200 млрд руб. — таким образом, дивиденды могут составить порядка 100 млрд руб. Основные финансовые показатели банк раскроет в отчетности в среду, 26 февраля.
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Свердловский минздрав договорился с бунтующими медиками ОДКБ
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Вратарь "Хенераль Диас" Густаво Сердан в матче чемпионата Парагвая против "Гуареньи" допустил ошибку и забил нелепый гол в собственные ворота.
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Форум автобизнеса «ForAuto – 2020» прошел в Москве
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Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предлагает Вашингтону подтвердить, а лучше усилить формулу Горбачева - Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей.