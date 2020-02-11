с чего всё началось

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Об этом сообщается на сайте партии.

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Политика Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.

Авто Nikola представила электропикап Badger с запасом хода 960 км Только на одной электротяге Badger проедет 483 км. Длина новинки составляет 5 900 мм и в нем смогут разместиться 5 пассажиров.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Происшествия Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.

Шоу-бизнес Старший внук Елизаветы II разводится с женой Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.

Общество Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).

Общество Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.

Гаджеты В 2020 году в продаже появятся лучшие бюджетные смартфоны Xiaomi Redmi 9 и Redmi Note 9 Китайский производитель электроники Xiaomi выпустит на мобильный рынок в 2020 году свои самые лучшие бюджетные смартфоны Redmi 9 и Redmi Note 9. Их богатый функционал позволяет сравнить устройства с флагманскими моделями Xiaomi, однако продаваться они будут по более доступным ценам.

Музыка Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.

Политика Назначен и.о. министра здравоохранения Чувашии Врио Глввы Чувашии Олег Николаев назначил Степанова Владимира Геннадьевича исполняющим обязанности министра здравоохранения Чувашской Республики.

Экономика Владельцы банковских счетов за рубежом могут лишиться дохода от них Владельцы банковских счетов в странах, не входящих в ЕАЭС или с которыми у России не налажен обмен налоговой информацией, могут потерять от 75% денежных поступлений.