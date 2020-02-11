Общество

ИзвестияИзвестияВ Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Об этом сообщается на сайте партии.
Читать в источнике
Комментировать478
с чего всё началось
Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит
 слова Турчака официальный сайт партии.
News.ruвчера в 18:03

Подробнее о событии

В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

Газета.Ru01:46

Поправку о расширении программы маткапитала внесли в комитет Госдумы

РБКвчера в 12:06

В Госдуму внесли поправки об использовании маткапитала

Коммерсантъвчера в 18:53

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

РИА Новостивчера в 17:28

Поправки о материнском капитале внесены в Госдуму

News.ruвчера в 18:03

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Известиявчера в 23:12

В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала

ТАССвчера в 10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Армия и оружие

В Кремле оценили ситуацию в Идлибе

В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба.
Росбалт 05:34
Космос

На Солнце обнаружили НЛО размером с Луну

НЛО до сих пор находится на прежнем месте, говорит Уоринг.
UfacityNews.ru 03:27
Происшествия

Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником

Газета.Ru вчера в 15:58
Кино

Warner Bros. сменила название «Хищных птиц» после слабого старта

Kinonews.ru 04:59
Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

RT на русском 03:59
Политика

Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
REGNUM 04:55
Политика

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
РИА Новости 04:55
Политика

Песков назвал Козака главным по Украине в кремлевской администрации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
РИА Новости 05:15
Политика

Депутаты Керчи выбрали нового председателя Горсовета города

КП - Крым 06:02
Наука

На территории Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
ToDay News Ufa вчера в 05:12
Авто

Nikola представила электропикап Badger с запасом хода 960 км

Только на одной электротяге Badger проедет 483 км. Длина новинки составляет 5 900 мм и в нем смогут разместиться 5 пассажиров.
Tvoe-avto.com 05:19
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Происшествия

Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане

Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане, об этом заявил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Время Пресс 08 февраля в 02:13
Происшествия

Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился

Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Lenta.ru 05:22
Шоу-бизнес

Старший внук Елизаветы II разводится с женой

Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Вести.Ru 05:40
Общество

Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным

Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).
Ведомости 04:42
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте

В марте россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня, напомнили в Роструде.
РБК 05:13
Общество

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек

За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Интерфакс вчера в 01:23
Гаджеты

В 2020 году в продаже появятся лучшие бюджетные смартфоны Xiaomi Redmi 9 и Redmi Note 9

Китайский производитель электроники Xiaomi выпустит на мобильный рынок в 2020 году свои самые лучшие бюджетные смартфоны Redmi 9 и Redmi Note 9. Их богатый функционал позволяет сравнить устройства с флагманскими моделями Xiaomi, однако продаваться они будут по более доступным ценам.
OAnews 04:04
Шоу-бизнес

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Газета.Ru 06:08
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
RuNews24.ru вчера в 10:20
Музыка

Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
iReactor вчера в 23:07
Политика

Назначен и.о. министра здравоохранения Чувашии

Врио Глввы Чувашии Олег Николаев назначил Степанова Владимира Геннадьевича исполняющим обязанности министра здравоохранения Чувашской Республики.
Тăван Ен 01:11
Экономика

В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы

Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Neva.Today 04:34
Единоборства

Борец попытался провести болевой и сломал себе шею

Lenta.ru 01:50
Экономика

Владельцы банковских счетов за рубежом могут лишиться дохода от них

Владельцы банковских счетов в странах, не входящих в ЕАЭС или с которыми у России не налажен обмен налоговой информацией, могут потерять от 75% денежных поступлений.
Известия вчера в 14:30
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», у Овечкина «-4»

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Айлендерс» — 3:5. В составе гостей дубль оформил Энтони Бовилье, ассистентскими хет-триками отметились Джош Бэйли и Брук Нельсон.
Спорт-Экспресс вчера в 22:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное