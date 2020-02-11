Общество
ИзвестияВ Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Об этом сообщается на сайте партии.
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с чего всё началось
Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит слова Турчака официальный сайт партии.News.ruвчера в 18:03
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Армия и оружие
В Кремле оценили ситуацию в Идлибе
В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба.
Космос
На Солнце обнаружили НЛО размером с Луну
НЛО до сих пор находится на прежнем месте, говорит Уоринг.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Кино
Warner Bros. сменила название «Хищных птиц» после слабого старта
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Политика
Песков назвал Козака главным по Украине в кремлевской администрации
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Наука
На территории Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Авто
Nikola представила электропикап Badger с запасом хода 960 км
Только на одной электротяге Badger проедет 483 км. Длина новинки составляет 5 900 мм и в нем смогут разместиться 5 пассажиров.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Происшествия
Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане, об этом заявил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Общество
Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным
Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте
В марте россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня, напомнили в Роструде.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Гаджеты
В 2020 году в продаже появятся лучшие бюджетные смартфоны Xiaomi Redmi 9 и Redmi Note 9
Китайский производитель электроники Xiaomi выпустит на мобильный рынок в 2020 году свои самые лучшие бюджетные смартфоны Redmi 9 и Redmi Note 9. Их богатый функционал позволяет сравнить устройства с флагманскими моделями Xiaomi, однако продаваться они будут по более доступным ценам.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
Музыка
Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения
Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
Политика
Назначен и.о. министра здравоохранения Чувашии
Врио Глввы Чувашии Олег Николаев назначил Степанова Владимира Геннадьевича исполняющим обязанности министра здравоохранения Чувашской Республики.
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Экономика
Владельцы банковских счетов за рубежом могут лишиться дохода от них
Владельцы банковских счетов в странах, не входящих в ЕАЭС или с которыми у России не налажен обмен налоговой информацией, могут потерять от 75% денежных поступлений.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», у Овечкина «-4»
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Айлендерс» — 3:5. В составе гостей дубль оформил Энтони Бовилье, ассистентскими хет-триками отметились Джош Бэйли и Брук Нельсон.