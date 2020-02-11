Общество

ИзвестияИзвестияВ Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Об этом сообщается на сайте партии.
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с чего всё началось
Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит
 слова Турчака официальный сайт партии.
News.ruвчера в 18:03

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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Известиявчера в 23:12

В Госдуму внесли законопроект по расширению программы материнского капитала

Говорит Москвавчера в 10:54

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

РИА Новостивчера в 17:28

В Госдуме предложили расширить программу материнского капитала

Красная веснавчера в 12:53

Поправки о материнском капитале внесены в Госдуму

News.ruвчера в 18:03

В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала

ТАССвчера в 10:30

В Госдуме рассказали об оперативной коррекции законов о маткапитале

REGNUMвчера в 05:50
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«Половое воспитание» от Netflix продлили на третий сезон

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Ницой раскритиковала отборочный тур Евровидения за русский язык

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«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Газета.Ru вчера в 16:16
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Известия вчера в 21:48
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

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RT на русском вчера в 06:37
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

REGNUM вчера в 18:15
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Газета.Ru вчера в 21:15
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В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
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Вести.Ru вчера в 22:44
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ФАН 09 февраля в 18:14
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России

В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Вести.Ru вчера в 21:46
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Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
ФАН вчера в 09:12
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Гендиректор ГТРК «Камчатка» ответил на видео со смеющейся ведущей

РБК вчера в 22:01
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Трамп похвастался «супербыстрыми» ракетами для противостояния России

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Российская газета вчера в 16:50
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Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает портал NGS.RU.
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Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»

Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
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Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся

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Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
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Происшествия

В Саратове пропала 16-летняя Ксения Мазеева

В Саратове разыскивается 16-летняя девушка Мазеева Ксения Александровна.
КП - Саратов 09 февраля в 13:50
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Назван новый способ передачи коронавируса

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