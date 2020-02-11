Общество
ИзвестияВ Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Об этом сообщается на сайте партии.
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Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит слова Турчака официальный сайт партии.News.ruвчера в 18:03
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В Госдуму внесли законопроект по расширению программы материнского капитала
Говорит Москвавчера в 10:54
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