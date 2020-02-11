Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии. Поправки подготовлены в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, которые он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.
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с чего всё началось
Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит
 слова Турчака официальный сайт партии.
News.ru18:03

Подробнее о событии

Поправку о расширении программы маткапитала внесли в комитет Госдумы

РБК12:06

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

РИА Новости17:28

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки по использованию маткапитала

Известия13:58

Поправки о материнском капитале внесены в Госдуму

News.ru18:03

В Госдуму внесли законопроект по расширению программы материнского капитала

Говорит Москва10:54

В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала

ТАСС10:30

В Госдуме рассказали об оперативной коррекции законов о маткапитале

REGNUM05:50
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Венесуэла обратится в международные суды из-за санкций по Conviasa

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Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше

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В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
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Минтранс РФ не поддержал увеличение срока запрета на шипованные шины

В Минтрансе пояснили, что нельзя увеличить период запрета использования шипованных шин из-за климатических условий в России.
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Интерфакс 09:15
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Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава

Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
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В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
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Общество

Новые справки о судимости появились в России

Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.
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Политика

Трамп обвинил Обаму в появлении у России гиперзвуковых ракет

Президент США Дональд Трамп, выступая в Вашингтоне перед губернаторами американских штатов, заявил, что Россия могла приступить к созданию гиперзвуковых ракет, узнав, что такие разработки были в планах предыдущей американской администрации под руководством Барака Обамы.
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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Айлендерс".
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

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Оказалось, что сын Сергея Бодрова-младшего решил связать свою жизнь с музыкой и в январе собрал собственную группу.
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Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
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Профессор СВФУ выиграла грант РФФИ в размере двухсот тысяч евро

Как сообщила Инга Никулкина, выигранный грант обеспечит проведение исследований в течение пяти лет.
Якутия Daily 21:56
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
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В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»

В московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед 2». Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.
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Платформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта

REGNUM 21:47
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Беларусь договорилась покупать нефть у России

Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
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Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.
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Мишустин потребовал не раздавать обещаний по использованию резервов

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний в отношении использования Резервного фонда.
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 70

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В Чувашии отстранили от должностей восемь министров

Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
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Наталья Штурм опубликовала фото после побоев мужа

Наталья Штурм опубликовала серию фото: после карусели милых снимков, на которых запечатлена она с мужем, следует фото Натальи с синяками и сломанным носом.
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