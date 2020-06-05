Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуму внесли поправки об индексации для работающих пенсионеров

В думской базе опубликован законопроект ЛДПР о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. При этом поправки сопровождаются отрицательным отзывом кабмина, который не поддержал документ, не найдя в поправках достаточных обоснований и источников расходов.
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Законопроект о возврате индексаций пенсий работающим пенсионерам внесен в Думу

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RT на русскомвчера в 17:24

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Аргументы и Факты03 июня в 17:11
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Ролик о поправках к Конституции заблокировал Youtube за гомофобию

В начале недели в Сети появился видеоролик, агитирующий голосовать за поправки к Конституции РФ.
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Система «Купол» защитит Россию от ядерного удара США

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В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
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Сайт Macotakara опубликовал изображения, благодаря которым стало известно, как может выглядеть iPhone в 2021 году.
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В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками

В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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В Москве появился новый тип пропусков

Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня.
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