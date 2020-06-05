В думской базе опубликован законопроект ЛДПР о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. При этом поправки сопровождаются отрицательным отзывом кабмина, который не поддержал документ, не найдя в поправках достаточных обоснований и источников расходов.

В Госдуму внесли поправки об индексации для работающих пенсионеров

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