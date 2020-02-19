Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, поправки уже направили в комитет по бюджету и налогам.
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Армия и оружие
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе в результате наступления самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Экономика
S&P: покупка Сбербанка из средств ФНБ ослабит бюджетное правило
Покупка акций Сбербанка не нарушит бюджетное правило, уверены аналитики S&P: правительство воспользуется деньгами ФНБ, превышающими 7% ВВП, а дивиденды ЦБ, которые будут отчасти состоять из этих денег и достанутся правительству, формально не нефтегазовые доходы.
Футбол
Бартомеу улаживает конфликтную ситуацию в «Барселоне»
Источники отмечают, что президент объяснил главным игрокам клуба ситуацию с партнерской компанией «Барселоны», которая критикует ее футболистов.
Происшествия
Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370
Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Экономика
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России
Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
Общество
В Иране из-за коронавируса умерли два человека
"Два человека преклонного возраста, у которых был выявлен коронавирус, скончались", - сказал чиновник.
Армия и оружие
Зеленский: обострение в Донбассе не изменит курс на прекращение войны
Обострение ситуации в Донбассе не приведет к изменению курса Киева на прекращение войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Политика
Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
Общество
Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Происшествия
Пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд
Отмечается, что суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения, так как задержанный по подозрению в убийстве мужчина сбежал по дороге в суд.
Музыка
Мишустин поздравил Юрия Антонова с юбилеем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил композитора, певца, народного артиста России Юрия Антонова с 75-летием.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Фигурное катание
Умер украинский фигурист Николай Бондарь
Космос
Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС
Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Наука
В пещере Шанидар найдена новая цветочная могила неандертальцев
В знаменитой иракской пещере Шанидар ученые нашли новые останки неандертальца.
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии
Энергетика
«Газпром» обсудил с OMV AG СП-2
В среду, 19 февраля, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава австрийской OMV AG Райнер Зеле провели в Москве рабочую встречу, в ходе которой стороны обсудили двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, а также строительство российского проекта "Северный поток - 2" (СП-2).
Общество
Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Армия и оружие