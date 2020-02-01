Экономика

Piter.tvPiter.tvВ Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении правок в бюджет на 2020-2022 гг. Об этом пишут РИА Новости. Поправки направили в комитет по бюджету и налогам. Дополнительно потребуется выделить более двух триллионов рублей.
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