Экономика

Piter.tvPiter.tvВ Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении правок в бюджет на 2020-2022 гг. Об этом пишут РИА Новости. Поправки направили в комитет по бюджету и налогам. Дополнительно потребуется выделить более двух триллионов рублей.
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В Госдуме назвали дату рассмотрения поправок в бюджет на 2020-2022 годы

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