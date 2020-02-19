Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, поправки уже направили в комитет по бюджету и налогам.
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В Госдуме назвали дату рассмотрения поправок в бюджет на 2020-2022 годы

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