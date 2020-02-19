Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, поправки уже направили в комитет по бюджету и налогам.
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Экономика
Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начало военной операции в сирийском городе Идлибе является "вопросом времени", пишет ТАСС.
Авто
Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Общество
Всем гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса
В озвученном решении оперативного штаба говориться, что временно приостанавливается пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу, направляющихся в Россию по работе, в частных, учебных и туристических целях начиная с 0:00 местного времени 20 февраля 2020 года.
Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Происшествия
Юрист оценил сроки рассмотрения Канадой дела о геноциде в Ейске
Иммиграционные власти Канады могут рассматривать просьбу бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, 96-летнего Гельмута Оберлендера о том, чтобы его не депортировали, в течение нескольких месяцев, процесс может растянуться и на год, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Общество
Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Общество
Путин почтил в Петербурге память Собчака
Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Общество
Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Экономика
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России на 2020 год с 147 млн человек до 146,8 млн.
Политика
Аэропорт Алеппо в Сирии принял первый пассажирский самолет за 8 лет
Происшествия
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин
Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии
Артистка получает достойную пенсию.
Единоборства
Уайлдер считает, что у Фьюри психологические проблемы перед реваншем
Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри переживает психологические проблемы перед матчем-реванша.
Армия и оружие
Пара российских дальних бомбардировщиков пролетели над Черным морем
Самолеты находились в нейтральном воздушном пространстве. Ту-22М3 – основной дальний бомбардировщик ВКС России.
Армия и оружие
Су-35 против F-15EX: российский истребитель сравнили с американским
Кино
Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов ради роли
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Происшествия
Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков
Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Политика
Небензя рассказал о попытках подменить Минские соглашения по Донбассу
Россия отмечает попытки подмены Минских соглашений другими форматами. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Шоу-бизнес
Стриженовы отдали свой приз Заворотнюк и ее мужу
Поднявшись на сцену за получением награды, Екатерина и Александр объявили, что передадут ее Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышову.
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THQ Nordic сделает полноценный ремейк Gothic
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Полноценная премьера нового Kia Sorento состоится 3 марта в рамках Женевского автосалона.