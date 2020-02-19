Экономика
REGNUMПоправки в бюджет Пенсионного фонда России внесены в Госдуму
Поправки в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля. Законопроект предусматривает увеличение общего объема доходов бюджета фонда на 13,5 млрд рублей.
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Кабмин внесет 19 февраля в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Аргументы и Фактывчера в 13:58
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Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Футбол
«Лестер» начал переговоры с Лалланой
«Лестер» начал переговоры с полузащитником «Ливерпуля» Адамом Лалланой, сообщает Sky Sports.
Общество
Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
Происшествия
В Красноярске женщина протащила по улице плачущего ребенка на поводке
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника
Владислав Сурков покинул пост помощника президента РФ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.
Общество
Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране
В ходе визита в Санкт-Петербург глава государства Владимир Путин рассказал местной жительнице о том, что зарплата президента не является самой большой в стране, передает ТАСС.
Космос
Молекулярный кислород впервые обнаружен за пределами Млечного Пути
Ранее астрономы видели молекулу всего в двух звездообразных облаках Млечного Пути: туманности Ориона и облаке Ро Офиучи.
Экономика
Экономист прокомментировал отказ властей возобновить индексацию выплат пенсионерам
Недавний отказ властей от индексации выплат работающим пенсионерам вызвал неоднозначную реакцию у общественности.
Игры
Grand Theft Auto IV вернётся в Steam 19 марта, но без мультиплеера
Для начала, игра вернётся в продажу 19 марта, однако лишь в полном издании — стандартное и расширение «Эпизоды из Либерти-Сити» больше нельзя будет приобрести отдельно.
Шоу-бизнес
Сын певицы Екатерины Семеновой госпитализирован с инсультом
Сын известной советской эстрадной певицы Екатерины Семеновой Иван Батурин попал на больничную койку в Москве.
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Политика
Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»
Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Политика
Зеленский назвал треплом военного за вопрос об уклонении президента от службы
Президент Украины Владимир Зеленский назвал треплом майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Ковалева после публичного конфликта с ним.
Происшествия
В Москве задержали семерых исламистов
ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
Хоккей
Овечкин силовым приемом опрокинул соперника через борт
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Кино
Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов ради роли
Фигурное катание
Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки
Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»
По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Общество
В Роструде рассказали о порядке оплаты дополнительных выходных
Как отмечается, предоставление дополнительного выходного дня, кроме установленных трудовым законодательством случаев, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь уменьшение зарплаты.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Футбол
Холанд: хочу быть первым в списке бомбардиров
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд после дубля в ворота французского "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что хочет стать первым в списке бомбардиров.