Поправки в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля. Законопроект предусматривает увеличение общего объема доходов бюджета фонда на 13,5 млрд рублей.

Поправки в бюджет Пенсионного фонда России внесены в Госдуму

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