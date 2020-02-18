Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Правительство внесет 19 февраля в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

ТАССвчера в 12:11

В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости05:37

Володин: Госдума в приоритетном порядке начнёт работу над поправками в бюджет

Парламентская газета05:35

Кабмин внесет 19 февраля в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Аргументы и Фактывчера в 13:58

Володин: Госдума обсудит поправки в госбюджет-2020 в приоритетном порядке

REGNUM05:30

Кабмин в среду внесет в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 гг - Силуанов

ПРАЙМвчера в 13:10

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в бюджет на 2020-2022 годы

Интерфакс05:58
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Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных

Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости 01:15
Политика

Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 05:21
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота

Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
ТАСС 00:29
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Экономика

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
ТАСС 04:01
Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки

Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
REGNUM вчера в 18:42
Армия и оружие

В Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием такое развитие событий, при котором турецкий лидер Тайип Эрдоган пойдет на военную операцию на территории Сирии в отношении правительственных сирийских вооруженных сил.
Журналистская правда 05:10
Политика

Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
РИА Новости 05:15
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

RT на русском вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Шоу-бизнес

Сын Екатерины Семеновой Иван Батурин попал в реанимацию с инсультом

Дни24 01:53
Общество

Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Российская газета 04:51
Происшествия

В Кисловодске внучка убила бабушку за замечание об уборке

Бабушка сделала 14-летней внучке замечание по поводу плохой уборки. В ходе ссоры девочка-подросток несколько раз ударила бабушку ножом.
BFM.ru 05:35
Экономика

Подготовлен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект восстанавливает механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавший до 2016 года.
Современный Предприниматель вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru вчера в 12:49
Происшествия

Опубликовано видео задержания готовивших теракты керченских подростков

ФСБ опубликовала видео задержания и допроса подростков, которых подозревают в подготовке терактов в Керчи.
News.ru вчера в 10:42
Политика

Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Lenta.ru 03:48
Общество

Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Коммерсантъ вчера в 17:53
Музыка

Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Известия 03:20
Общество

Онищенко о врачебных ошибках: человек не поддается стандартизации

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в приложении «Справочник врача» среди медиков провели опрос, в котором были названы причины врачебных ошибок.
ФедералПресс 04:20
Армия и оружие

Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет

Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска, сообщает в среду, 19 февраля, «РИА Новости».
Известия 04:58
Общество

Законопроект о расширении маткапитала принят Госдумой во втором чтении

Законопроектом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года.
Интерфакс 04:57
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Политика

Китай лишил аккредитации журналистов «The Wall Street Journal»

Трое журналистов «The Wall Street Journal», двое граждане США и один Австралии, были лишены аккредитации из-за заголовка одного из материалов газеты.
ГЛАС.RU 05:29
Политика

Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками

11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Известия вчера в 17:48
Происшествия

В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Российская газета 03:30
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

Газета.Ru вчера в 22:49
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 17 февраля в 09:20
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