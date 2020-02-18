Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

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