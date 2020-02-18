Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Володин: Госдума в приоритетном порядке начнёт работу над поправками в бюджет
Парламентская газета05:35
Кабмин внесет 19 февраля в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Аргументы и Фактывчера в 13:58
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Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных
Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
Политика
Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота
Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%
Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки
Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
Армия и оружие
В Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием такое развитие событий, при котором турецкий лидер Тайип Эрдоган пойдет на военную операцию на территории Сирии в отношении правительственных сирийских вооруженных сил.
Политика
Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»
Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Общество
Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ
Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Происшествия
В Кисловодске внучка убила бабушку за замечание об уборке
Бабушка сделала 14-летней внучке замечание по поводу плохой уборки. В ходе ссоры девочка-подросток несколько раз ударила бабушку ножом.
Экономика
Подготовлен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект восстанавливает механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавший до 2016 года.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова
Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Происшествия
Опубликовано видео задержания готовивших теракты керченских подростков
ФСБ опубликовала видео задержания и допроса подростков, которых подозревают в подготовке терактов в Керчи.
Политика
Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий
Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Общество
Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС
Музыка
Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Общество
Онищенко о врачебных ошибках: человек не поддается стандартизации
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в приложении «Справочник врача» среди медиков провели опрос, в котором были названы причины врачебных ошибок.
Армия и оружие
Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет
Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска, сообщает в среду, 19 февраля, «РИА Новости».
Общество
Законопроект о расширении маткапитала принят Госдумой во втором чтении
Законопроектом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года.
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Политика
Китай лишил аккредитации журналистов «The Wall Street Journal»
Трое журналистов «The Wall Street Journal», двое граждане США и один Австралии, были лишены аккредитации из-за заголовка одного из материалов газеты.
Политика
Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками
11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Происшествия
В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских
В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.