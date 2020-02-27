Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.

с чего всё началось

Предлагается закрепить во второй статье законопроекта, посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования, что днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем.

В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу комитета.

В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции

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