Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции

В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу комитета.
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Павел Крашенинников
Предлагается закрепить во второй статье законопроекта, посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования, что днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельТелеканал 360° 02:58
с чего всё началось

В Госдуму внесли поправку о дате и времени голосования по Конституции

Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
РИА Новости01:20

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В Госдуму внесли поправки о выходном дне для голосования по Конституции

РБК01:34

В Госдуму внесена поправка о дате и времени голосования по Конституции

Российская газета01:40

В Госдуму внесли поправки о дате общероссийского голосования по Конституции

Коммерсантъ01:36

В комитет Госдумы внесены поправки о дате голосования по изменениям в Конституции

ТАСС01:40

В Думу внесли поправку о всенародном голосовании по Конституции 22 апреля

Интерфакс01:26

В комитет Госдумы внесли поправку о дате голосования по Конституции

RT на русском01:22

В Госдуму внесли поправку о дате и времени голосования по Конституции

РИА Новости01:20
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Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

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После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету

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