Политика

ТАССТАССВ Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала

Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.
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Александр Жуков
Речь идёт о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Те положения, которые были высказаны в послании президента РФ будут реализованы при рассмотрении во втором чтении 19 февраля законопроекта.
— Александр ЖуковREGNUM 08:45
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 представители фракции отметили, что предложения Владимира Путина, озвученные в обращении к Федеральному собранию в январе, нужно поскорее офиормить законодательно, чтобы они уже начали работать.
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