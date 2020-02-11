Политика
BFM.ruВ Госдуму внесли поправки о расширении материнского капитала
Поправки по расширению программы материнского капитала внесены в Госдуму. Первое обсуждение намечено на 19 февраля. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.
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Речь идёт о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Те положения, которые были высказаны в послании президента РФ будут реализованы при рассмотрении во втором чтении 19 февраля законопроекта.
с чего всё началось
Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит слова Турчака официальный сайт партии.News.ru18:03
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Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае
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Издание отмечает, что в топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group заняла 11-е место, рост выручки за последние пять лет составил 23,4%. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).
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Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
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«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
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