Политика

BFM.ruBFM.ruВ Госдуму внесли поправки о расширении материнского капитала

Поправки по расширению программы материнского капитала внесены в Госдуму. Первое обсуждение намечено на 19 февраля. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.
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Александр Жуков
Речь идёт о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Те положения, которые были высказаны в послании президента РФ будут реализованы при рассмотрении во втором чтении 19 февраля законопроекта.
— Александр ЖуковREGNUM 08:45
с чего всё началось
Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит
 слова Турчака официальный сайт партии.
News.ru18:03

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Поправки о материнском капитале внесены в Госдуму

News.ru18:03

В Госдуму внесли поправки о расширении программы материнского капитала

РИА Новости17:28

В Госдуму внесли законопроект по расширению программы материнского капитала

Говорит Москва10:54

В Госдуме предложили расширить программу материнского капитала

Красная весна12:53

Поправку о расширении программы маткапитала внесли в комитет Госдумы

РБК12:06

В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала

ТАСС10:30

Жуков: Закон о расширении маткапитала может быть принят до конца февраля

REGNUM08:45
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