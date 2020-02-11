с чего всё началось

Речь идёт о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Те положения, которые были высказаны в послании президента РФ будут реализованы при рассмотрении во втором чтении 19 февраля законопроекта.

Поправки по расширению программы материнского капитала внесены в Госдуму. Первое обсуждение намечено на 19 февраля. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

В Госдуму внесли поправки о расширении материнского капитала

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