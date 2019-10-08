Общество
Газета.RuВ Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail
Проект закона о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, которые передают запрещенную в России информацию, внесли в Госдуму. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишас.
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с чего всё началось
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в России информацию. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, один из авторов проекта Андрей Клишас.РИА Новости09:47
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Клишас внес закон о блокировке пользователей запрещенных интернет-сервисов
Московский Комсомолец10:01
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