Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли проект о дистанционном осмотре во время эпидемий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов от "Единой России" внесли в нижнюю палату законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий.
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с чего всё началось
В частности, речь идет о применении телемедицинских технологий, говорится в пояснительной записке, с текстом
 которой можно ознакомиться в электронной базе данных Госдумы.
РИА Новости08:23

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В Госдуму внесен законопроект о дистанционном обследовании пациентов во время эпидемий

Агентство Москва08:30

В Госдуму внесли проект о дистанционном осмотре во время эпидемий

РИА Новости08:45

В Госдуме оценили проект об онлайн-осмотре пациентов во время эпидемий

RT на русском09:19

В Госдуму внесли законопроект о дистанционном осмотре врачами

РБК09:26

В Думу внесен законопроект о телемедицинских осмотрах при эпидемиях

Интерфакс09:03

В Госдуму внесен законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемии

Коммерсантъ09:56

Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов

Известия08:50
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Общество

Путин объявил об отмене следующей рабочей недели из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации объявил об отмене следующей рабочей недели из-за рисков распространения коронавируса нового типа.
Ведомости 09:25
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Политика

Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 06:22
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Происшествия

В Краснодарском крае упал самолет L-39

Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 10:34
Общество

В Челябинской области введен второй «пакет» карантинных мер

Губернатор Алексей Текслер ввел в Челябинской области второй "пакет" карантинных ограничений по коронавирусу.
Российская газета 11:52
Политика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию В Италию прибыли уже семь самолетов Ил-76 в рамках оказания помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщили в Минобороны России.
РБК 23 марта в 00:56
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Общество

На Алексея Навального напали перед эфиром на Эхе Москвы

Эхо Москвы 09:33
Общество

В Китае от хантавируса впервые скончался человек

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Газета.Ru 05:24
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658

За сутки в России было зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 658.
RT на русском 04:39
Общество

Госдума рассмотрит усиление ответственности за нарушение карантина

В Госдуму внесен проект закона об усилении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета палаты по госстроительству.
Радио Sputnik 04:15
Общество

Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
Известия 10:20
Общество

Ростовчанку с коронавирусом увезли в больницу прямо из аэропорта

Молодая ростовчанка, у которой после второй пробы был подтвержден коронавирус, была госпитализирована на скорой помощи прямо из аэропорта Платов, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в ходе передачи «Тем более».
Панорама Ростова-на-Дону 10:13
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Экономика

«Богатые тоже платят»: глава ВТБ отреагировал на обращение Путина

Глава банка ВТБ Андрей Костин в эфире передачи «60 минут» отреагировал на обращение к нации Владимира Путина.
Комсомольская правда 11:50
Общество

Полиция Москвы попросила горожан не посещать общественные места

Столичная полиция рекомендует гражданам воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Интерфакс 10:50
Экономика

Счётная палата прогнозирует нулевой рост экономики России в 2020 году

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.
REGNUM 06:21
Авто

Появились первые фотографии Lada от украинского ЗАЗ

Ранее сообщалось о том, что Renault Group Eurasia заключила с Заволжским автомобильным заводом соглашение, по которому Украине разрешили собирать автомобили Lada.
SpeedMe 01:20
Политика

Путин и премьер Индии обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора проинформировали друг груза о действиях стран по борьбе с распространением коронавируса.
Известия 12:00
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС 02:02
Кино

«Мстители» и «Аватар» выйдут в повторный прокат в Китае

Первыми в прокате стартуют все четыре фильма франшизы "Мстители", включая "Эру Альтрона" и "Войну бесконечности".
Газета.Ru 11:31
Кино

В США умер режиссер культовых фильмов ужасов Стюарт Гордон

Известный режиссер фильмов ужасов Стюарт Гордон скончался на 73-м году жизни.
Известия 11:29
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Газета.Ru 10:54
Авто

Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Новые автомобили 11:21
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