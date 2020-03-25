с чего всё началось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов от "Единой России" внесли в нижнюю палату законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий.

В Госдуму внесли проект о дистанционном осмотре во время эпидемий

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Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Политика Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Политика Что случилось за ночь. Главные новости РБК Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию В Италию прибыли уже семь самолетов Ил-76 в рамках оказания помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщили в Минобороны России.

Здоровье Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.

Общество Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658 За сутки в России было зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 658.

Общество Госдума рассмотрит усиление ответственности за нарушение карантина В Госдуму внесен проект закона об усилении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета палаты по госстроительству.

Общество Ростовчанку с коронавирусом увезли в больницу прямо из аэропорта Молодая ростовчанка, у которой после второй пробы был подтвержден коронавирус, была госпитализирована на скорой помощи прямо из аэропорта Платов, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в ходе передачи «Тем более».

Общество Полиция Москвы попросила горожан не посещать общественные места Столичная полиция рекомендует гражданам воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Авто Появились первые фотографии Lada от украинского ЗАЗ Ранее сообщалось о том, что Renault Group Eurasia заключила с Заволжским автомобильным заводом соглашение, по которому Украине разрешили собирать автомобили Lada.