Коронавирус
РИА НовостиВ Госдуму внесли проект о дистанционном осмотре во время эпидемий
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов от "Единой России" внесли в нижнюю палату законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий.
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В частности, речь идет о применении телемедицинских технологий, говорится в пояснительной записке, с текстом которой можно ознакомиться в электронной базе данных Госдумы.РИА Новости08:23
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
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За сутки в России было зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 658.
Общество
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Общество
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Ранее сообщалось о том, что Renault Group Eurasia заключила с Заволжским автомобильным заводом соглашение, по которому Украине разрешили собирать автомобили Lada.
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В США умер режиссер культовых фильмов ужасов Стюарт Гордон
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Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
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