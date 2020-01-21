Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
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В Госдуму внесен проект о возможности досрочного выхода на пенсию для родителей четырех и более детей

Агентство Москвавчера в 04:01

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

Российская газетавчера в 07:27

В Госдуме предложили новое условие для досрочно выхода на пенсию

Rambler News Serviceвчера в 04:11

В ГД внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

РЕН ТВвчера в 05:19

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

Газета.Ruвчера в 06:10

Депутат предложил разрешить досрочный выход на пенсию гражданам с четырьмя и более детьми

Парламентская газетавчера в 04:06

В Думу внесен законопроект о досрочной пенсии для многодетных

Общественное телевидение Россиивчера в 06:12
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Происшествия

Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:25
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru 15:24
Музыка

Афроукраинки захотели отправиться на «Евровидение-2020»

Страна.ua Сразу 16 украинских артистов поборются за право отправиться на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.
РЕН ТВ 20 января в 15:06
Шоу-бизнес

Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»

Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Discover24 02:59
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости 18:44
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль 11:28
Космос

Индия отправит робота-женщину в космос

Телеканал 360° 07:25
Здоровье

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 20:05
Политика

В России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
REGNUM 00:49
Футбол

Российские клубы в 2019 году потратили на трансферы 285,6 млн долларов

Отмечается, что 5 миллиардов из суммы европейских трансферов пришлись на клубы пяти стран: Англии (1518,7 млн долларов), Испании (1286,6), Италии (873), Германии (686,2) и Франции (684,2). Россия (285,6) заняла шестое место в данном списке, при этом из российских клубов в 2019 году было совершено международных трансферов на 100,4 миллиона, что на 16,6% больше, чем годом ранее.
РИА Новости 08:31
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент Владимир Путин признался, что не мог поверить в существование людей, которые заманивают молодежь в «группы смерти» в соцсетях.
НТВ 10:08
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 09:33
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ 14:00
Здоровье

Минздрав РФ назвал угрозой для населения новый коронавирус из Китая

Новый коронавирус, вспышка которого была зафиксирована в Китае, представляет опасность для населения России.
ФАН вчера в 09:14
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия 19:29
Политика

Генсек ООН назвал четырех угрожающих миру «всадников Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время существуют четыре «всадника Апокалипсиса», которые угрожают всему миру.
РБК 20:59
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
iXBT.com 01:54
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
РБК 14:25
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Интерфакс 17:55
Политика

Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором

РБК 03:37
Политика

Назначен новый глава Пенсионного фонда России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
Lenta.ru 17:19
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Авто

Обновленный Mercedes-Benz E-Class показали заранее

Как ожидается, у дилеров обновленные седан и универсал Mercedes-Benz E-Class должны появиться ближайшим летом.
Автомобили.ру 06:27
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК 10:20
Общество

Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

Телеканал 360° 15:39
Футбол

«Авангард» расторг контракт с Касаевым

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Рубина" Алан Касаев покинул курский "Авангард".
Soccer.ru 20:49
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Челябинской области

По предварительным данным, в результате столкновения пять человек погибли. Обстоятельства инцидента уточняются.
Москва 24 11:25
Технологии

«МегаФон» запускает виртуального оператора интернета

Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.
Коммерсантъ вчера в 04:31
Гаджеты

Новое поколение приставки Xbox Series X показали на «живых» фото

Приставка нового поколения Xbox Series X от бренда Microsoft представлена на «живых» фотографиях.
NewInform 11:39
Как работают Яндекс.Новости?
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