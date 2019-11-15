Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
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с чего всё началось
Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект
, предлагающий установить минимальный уровень зарплат для бюджетников не ниже двукратной величины прожиточного минимума.
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