с чего всё началось

Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

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