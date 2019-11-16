Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Футбол
РФС надеется получить от Adidas новую форму для национальной сборной
Российский футбольный союз (РФС) надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для национальной сборной.
ТАСС Спорт вчера в 07:08
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 10:32
Здоровье
Началась глобальная эпидемия суперинфекций
По оценкам, каждые 11 секунд в среднем один человек заражается резистентной бактерией, а каждые 15 минут кто-то умирает от неподдающейся лечению суперинфекции.
Lenta.ru вчера в 11:26
Авто
Очередь за кроссовером Hyundai Venue составляет четыре месяца
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Tvoe-avto.com вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин резко высказался о помощи семье Анастасии Заворотнюк
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о попытках помочь семье тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 07:07
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Известия вчера в 23:29
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
РИА Новости вчера в 06:25
Армия и оружие
Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты
РИА Новости вчера в 19:48
Происшествия
Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
РИА Новости вчера в 22:26
Кино
Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом
Профиль вчера в 10:23
Шоу-бизнес
В Москве нашлась пропавшая мать актера Александра Носика
В Москве отыскали пропавшую на прогулке с сиделкой 75-летнюю актрису Марию Стерникову, мать актера Александра Носика.
Росбалт вчера в 10:00
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru вчера в 06:25
Гаджеты
Honor V30 и его квадрокамера на новом изображении
В Сети появилось новое изображение флагманского смартфона Honor V30, который должны представить уже очень скоро – 26 ноября.
iXBT.com вчера в 00:01
Политика
Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине
Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
Tochka Zрения вчера в 08:33
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета вчера в 20:05
Происшествия
Мужчина избил беременную женщину в трамвае в Москве
Московский Комсомолец вчера в 04:04
Общество
Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений
РБК вчера в 16:36
Кино
«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов
Мойка78 вчера в 18:45
Футбол
Кикнадзе назвал братьев Миранчук бесценными для «Локомотива»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился своими соображениями относительно трансферной стоимости полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.
RT на русском 14 ноября в 13:06
Политика
США требуют от Японии увеличения трат на содержание американской армии
Как стало известно, в марте 2021 года истекает срок соглашения, в рамках которого США разместили на японской территории более 50 тысяч американских военнослужащих, а Япония платит за это 2 млрд. долларов в год.
Военное обозрение вчера в 23:44
Авто
Седан Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор
С момента презентации обновленного поколения седана Nissan Almera прошло несколько дней, однако эксперты продолжают озвучивать достоинства турбированной модели.
Rusargument вчера в 02:47
Политика
Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России
Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
РБК вчера в 19:16
Экономика
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:11
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Известия вчера в 12:15
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Газета.Ru вчера в 15:24
Технологии
ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом
Центр системы – «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алисой», которая управляет светом, климатом, розетками, телевизором в квартире, говорит представитель «Яндекса».
Ведомости вчера в 02:18
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
РБК вчера в 08:39
Хоккей
Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения
Вести.Ru вчера в 21:35