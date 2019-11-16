Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
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Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
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Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений
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Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E полностью раскрылся
Официальная премьера электрокара Ford Mustang Mach-E состоится совсем скоро, но его изображения, технические характеристики и цены уже опубликованы в сети.
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Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
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Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Компактный пикап Santa Cruz, унаследовавший название прототипа, встанет на сборочный конвейер американского завода Hyundai в 2021 году.
Здоровье
Минздрав предложил запретить в России хлеб без йода
Министерство здравоохранения предлагает запретить в России производство хлебобулочных изделий без добавления йодированной соли, документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Происшествия
Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже получат 2,5 млн рублей
Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получат выплаты от Правительства Амурской области.
Происшествия
Отчим убитой в Крыму девочки дал признательные показания
Отчим 5-летней девочки, которая накануне пропала в Крыму, признался в ее убийстве.
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В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград
Игры
BioWare не собирается закрывать Anthem. По слухам, игру перезапустят
Общество
Правительство повысило должностные оклады сотрудникам ФСИН
Кабмин увеличил должностные оклады руководителей и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об отработке Россией ударов по Одессе
Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Политика
Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине
Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
Общество
Из-за кота Виктора в Аэрофлоте напомнили правила перевозки животных
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Футбол
Саа: «Ван Нистелрой доводил до слёз Роналду»
Ван Нистелрой временами доводил Криштиану до слез. Когда скончался отец Роналду, то их отношения окончились конфликтом.
Политика
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Авто
Кроссовер Honda Pilot останется на рынке России
Общество
Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту
Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Армия и оружие
Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.