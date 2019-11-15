Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Киберспорт Valve изменила систему репортов в Dota 2 В сентябре 2019 года Valve провела волну блокировок в Dota 2. Баны получили игроки, которые использовали уязвимости клиента, чтобы получить преимущество в матчах.

Политика Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.

Игры Фанат взломал «Star Wars Jedi: Fallen Order» и обнаружил Дарта Вейдера Компания EA не предлагает ранний доступ для «Star Wars Jedi: Fallen Order» из-за страха перед спойлерами, но парням с Reddit все же удалось получить доступ к файлам игры и обнаружить много интересного, в том числе некоторые спойлеры.

Происшествия Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.

Футбол «Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды Ханс-Дитер Флик утверждён в должности главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Футбол Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.

Армия и оружие Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.

Шоу-бизнес Пугачева заработала около 18 миллионов за концерт в Минске Утверждается, что оставшаяся часть дохода в размере около 12 миллионов досталась организаторам — за вычетом цены аренды зала.

Теннис Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Гаджеты AMD Ryzen 5 3500 станет доступен по всему миру, но лишь в готовых системах Процессор обладает 16 Мбайт кеша третьего уровня, а его уровень TDP составляет 65 Вт. Как заявила AMD ресурсу Tom’s Hardware, процессоры Ryzen 5 3500 уже поставляются OEM-производителям компьютеров, и совсем скоро системы на их основе должны поступить в продажу.

Общество СМИ: суд отправил под домашний арест подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского Высший антикоррупционный суд избрал руководителю одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Политика Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза» Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

Космос Солнечная система завершила очередной галактический год Полный оборот вокруг центра галактики Млечный путь совершило Солнце вместе с планетами Солнечной системы.

Энергетика Польша объявила о будущем расторжении контракта с «Газпромом» Польская нефтегазовая компания PGNiG уведомила "Газпром" о своем намерении прекратить контракт на покупку природного газа после истечения срока его действия.

Происшествия Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.

Происшествия На арсенале в Балаклее произошли взрывы На арсенале в Балаклее Харьковской области Украины произошло несколько взрывов и начался пожар, передаёт «Укринформ» со ссылкой на региональный медиацентр Министерства обороны.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.

Экономика РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.