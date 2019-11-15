Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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Гаджеты
Xiaomi до MIUI 11 обновила бюджетный Redmi 5A
Пользователи сообщают, что им по «воздуху» пришло обновление MIUI V11.0.2.0 OCKCNXM.
Astera вчера в 08:25
Киберспорт
Valve изменила систему репортов в Dota 2
В сентябре 2019 года Valve провела волну блокировок в Dota 2. Баны получили игроки, которые использовали уязвимости клиента, чтобы получить преимущество в матчах.
CyberSport.ru 16:05
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM 13:21
Игры
Фанат взломал «Star Wars Jedi: Fallen Order» и обнаружил Дарта Вейдера
Компания EA не предлагает ранний доступ для «Star Wars Jedi: Fallen Order» из-за страха перед спойлерами, но парням с Reddit все же удалось получить доступ к файлам игры и обнаружить много интересного, в том числе некоторые спойлеры.
Ридус 12 ноября в 17:04
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия 15:30
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Известия 12:15
Футбол
«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды
Ханс-Дитер Флик утверждён в должности главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Чемпионат 15:42
Фигурное катание
Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по итогам короткой программы.
Известия 12:44
Армия и оружие
США спонсируют мировую криминальную экономику за счет воровства нефти у Сирии
Эксперт подчеркивает, что кража США нефти в САР является черной, криминальной экономикой.
ФАН 16:57
Наука
Максимально эффективный способ борьбы с раком разработан в России
Ugpressa.ru 12 ноября в 13:36
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро
Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Нева Спорт 14:40
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Шоу-бизнес
Пугачева заработала около 18 миллионов за концерт в Минске
Утверждается, что оставшаяся часть дохода в размере около 12 миллионов досталась организаторам — за вычетом цены аренды зала.
WomanHit.ru вчера в 06:25
Теннис
Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Газета.Ru 17:00
Гаджеты
AMD Ryzen 5 3500 станет доступен по всему миру, но лишь в готовых системах
Процессор обладает 16 Мбайт кеша третьего уровня, а его уровень TDP составляет 65 Вт. Как заявила AMD ресурсу Tom’s Hardware, процессоры Ryzen 5 3500 уже поставляются OEM-производителям компьютеров, и совсем скоро системы на их основе должны поступить в продажу.
3DNews 15:05
Общество
СМИ: суд отправил под домашний арест подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского
Высший антикоррупционный суд избрал руководителю одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
ТАСС 15:58
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости 12:37
Космос
Солнечная система завершила очередной галактический год
Полный оборот вокруг центра галактики Млечный путь совершило Солнце вместе с планетами Солнечной системы.
Радио Комсомольская правда 12 ноября в 10:20
Энергетика
Польша объявила о будущем расторжении контракта с «Газпромом»
Польская нефтегазовая компания PGNiG уведомила "Газпром" о своем намерении прекратить контракт на покупку природного газа после истечения срока его действия.
Газета.Ru 14:03
Футбол
«Манчестер Сити» не будет исключен из Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» избежит строгого наказания за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Sportbox.RU вчера в 15:39
Футбол
Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020
Завершились очередные матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
Bethub.org 16:40
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Ugpressa.ru вчера в 14:29
Происшествия
На арсенале в Балаклее произошли взрывы
На арсенале в Балаклее Харьковской области Украины произошло несколько взрывов и начался пожар, передаёт «Укринформ» со ссылкой на региональный медиацентр Министерства обороны.
RT на русском 09:05
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Футбол
Определились 10 из 24 участников Евро-2020
В четверг, 14 ноября, прошли очередные матчи отбора Евро-2020.
Sportbox.RU вчера в 17:42
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Андрей Малахов сообщил об исчезновении Татьяны Дорониной
Популярный телеведущий Андрей Малахов сообщил, что ему поступают тревожные звоночки от друзей главы МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной, которая в последнее время перестала выходить на связь.
Bimru.ru 06:22