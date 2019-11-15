с чего всё началось

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

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