Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Комментировать136
с чего всё началось
Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект
, предлагающий установить минимальный уровень зарплат для бюджетников не ниже двукратной величины прожиточного минимума.
Коммерсантъвчера в 22:11

Подробнее о событии

Экономист счел повышение зарплат бюджетников опасной инициативой

URA.Ru01:44

В Госдуму внесли законопроект о нижней границе зарплаты бюджетников

Life.ruвчера в 15:42

В Госдуму внесен законопроект о минимальной зарплате бюджетников

Коммерсантъвчера в 22:11

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

Вести.Ruвчера в 17:55

Депутаты обсудят повышение минимальной планки зарплат бюджетников

ФедералПрессвчера в 15:51

В Госдуму внесли законопроект о минимальной зарплате бюджетников

РБКвчера в 23:22

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

РИА Новостивчера в 15:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Общество

Конфликт между «Аэрофлотом» и толстым котом дошел до главы Минтранса

Новые Известия вчера в 03:19
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество

Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров, составляемый агентством Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:50
Общество

Галкин высказался об отмене своих концертов

Российский телеведущий Максим Галкин опроверг сообщения о том, что ему запретили давать концерты после его заявления о цензуре на телевидении.
РБК вчера в 16:36
Хоккей

Россиянин Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов стал обладателем перстня члена Зала хоккейной славы.
Вести.Ru 00:58
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Кино

Военная драма «Ржев» выйдет в прокат 5 декабря

5 декабря в прокат выйдет российская военная драма режиссера Игоря Капылова «Ржев».
ГТРК Тверь 14 ноября в 07:05
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Авто

Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek

Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Автоновости дня вчера в 13:43
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Общество

Киев приостановил подачу воды в девять населённых пунктов ЛНР

В МЧС самопровозглашённой Луганской народной республики сообщили, что украинская сторона прекратила подачу воды в девять населённых пунктов ЛНР в связи с аварией.
RT на русском 01:37
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей

Известия 00:15
Общество

Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым

Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.
Толк 13 ноября в 06:22
Происшествия

Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей

Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Ведомости вчера в 14:02
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским и возможности встречи

О встрече президентов России и Украины до саммита в "нормандском формате" речи не идет.
Вести.Ru 14 ноября в 14:59
Гаджеты

Honor V30 и его квадрокамера на новом изображении

В Сети появилось новое изображение флагманского смартфона Honor V30, который должны представить уже очень скоро – 26 ноября.
iXBT.com вчера в 00:01
Армия и оружие

Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

Госкорпорация "Росатом" обнародовала приказ, ранее носивший высшую степень секретности и касавшийся создания в СССР первой отечественной крылатой ракеты П-5, ставшей предтечей нынешних "Калибров".
РИА Новости вчера в 19:48
Происшествия

Пожар на птицефабрике в Нижнем Тагиле потушен

В Нижнем Тагиле ликвидирован пожар на птицефабрике. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.
REGNUM 01:23
Авто

Haval переезжает в дилерские центры Ford

Тарантас Ньюс 14 ноября в 09:06
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 14 ноября в 07:30
Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Газета.Ru вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru вчера в 05:12
Политика

Эрдоган ответил на требование США по С-400

Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Rambler News Service 14 ноября в 09:32
Армия и оружие

Бывшую базу США в Сирии заняли военные полицейские РФ

Военная полиция России заняла аэродром недалеко от Кобани на севере Сирии.
News.ru вчера в 01:02
Авто

В Сети показали 3500-сильный тягач с 27,9-литровым двигателем

Рабочий объём уникального силового агрегата составляет 27,9 литра. Тягач THOR 24 имеет 24 выхлопных патрубка.
Тарантас Ньюс вчера в 07:17
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное