Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальный уровень зарплат для бюджетников не ниже двукратной величины прожиточного минимума.Коммерсантъвчера в 22:11
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