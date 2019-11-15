Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
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Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства.
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В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
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К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии
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Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
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Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Газета.Ru 17:56
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Стали известны страны-участники Евровидения-2020
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На трех слонах и черепахе: в Далласе начался форум сторонников теории плоской Земли
В американском Далласе собрались сторонники теории плоской Земли. Они не верят в то, что наша планета вращается вокруг Солнца.
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Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
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В течение последних нескольких лет, по всему миру все большую и большую популярность стали набирать кроссоверы, внедорожники и пикапы, а продажи классических седанов при этом стали падать.
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Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) провели в четверг к северу от столицы КНР испытание аппарата для посадки на поверхность Марса.
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Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
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Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
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На территории военной части под Харьковом произошло несколько взрывов
В военной части А-1352 города Балаклея Харьковской области произошла детонация боеприпаса, повлекшая несколько взрывов.
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Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
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Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Распознать, что в дом пришла беда, можно по нескольким признакам.
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом
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Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина
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В Корсакове во время циклона затопило порт
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