Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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В Госдуму внесли законопроект о нижней границе зарплаты бюджетников

Life.ru15:42

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

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Газета.Ru19:20

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

РИА Новости15:29
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Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

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В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
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Добавим, самое сильное наводнение в современной истории Венеции произошло в 1966 году, когда уровень воды поднялся до отметки в 194 сантиметров.
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В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
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Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
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