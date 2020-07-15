Общество
РБКВ Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий
Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Оценить511
с чего всё началось
«Для граждан — от 70 до 100 000 рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 000 рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 000 рублей», - уточнили в пресс-службе (цитата по РИА Новости).Forbes08:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
Общество
ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж
Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
Политика
Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Компания Nissan представила свой первый электрический кроссовер Ariya.
Автоновости дня 03:32
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Здоровье
Шесть пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
На 15 июля в Алтайском крае у 6 540 человек выявлен коронавирус, включая 660 детей.
Kursk.com 02:15
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Здоровье
Клиники ФМБА впервые получили доступ к нацпроекту «Здравоохранение»
Объекты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Аргументы и Факты 06:47
Авто
Kia начала производить в России новую модель K5
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового бизнес-седана KIA K5, которое ведется по методу крупноузловой сборки.
Моя Москва.онлайн 09:27
Общество
Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
По состоянию на 15 июля, в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.
Lenta.ru 09:53
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Культуромания 09:25
Технологии
Acronis купила компанию по защите от утечек данных DeviceLock
Компания DeviceLock разрабатывает программное обеспечение для защиты от утечек данных и доступа к устройствам, используемых в корпоративной среде.
ИА Красная Весна 09:47
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
Авто
Льготными автокредитами воспользовались 85 тыс. россиян с начала года
Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на главу Минпроторга Дениса Мантурова, льготными автокредитами воспользовались 85 тыс. россиян с начала года.
Tvoe-avto.com 09:06
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
Политика
Трамп заявил, что Евросоюз был создан для получения выгоды от США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз бвл создан, чтобы получать выгоду от Соединенных Штатов.
Страна Советов on-line 08:04
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Толкалина объявила о разрыве с возлюбленным
В марте Любовь Толкалина в ходе общения с фолловерами в Instagram объявила о своей свадьбе.
Московский Комсомолец 07:53
Происшествия
Появились первые фото с борта сгоревшего десантного корабля ВМС США
В интернете появились первые фотоснимки, сделанные на борту американского десантного корабля Bonhomme Richard после пожара.
Российская газета 04:29
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Общество
В Подмосковье три деревни отрезало от мира из-за ливня
В подмосковном Можайске три деревни и четыре дачных посёлка остались отрезаны от сообщения из-за того, что единственную к ним дорогу размыло после ливня.
RT на русском 09:47
Технологии
Испытания вакцины от коронавируса в США дали положительный результат
По информации американской биотехнологической компании Moderna, иммунная система всех испытуемых после вакцинации показала возросший уровень антител, превышающий их количество в организме людей, переболевших COVID-19.
Слово и Дело 02:26
Общество
Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции
Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
РБК 06:48
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
RT на русском вчера в 14:35
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13