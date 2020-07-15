с чего всё началось

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий

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