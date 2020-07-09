Курская областная дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

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