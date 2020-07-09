Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

Курская областная дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАСС17:53

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Взгляд.ру14:35

В Госдуму внесли проект закона о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

News.ru14:09

Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

URA.Ru13:51

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Газета.Ru13:25

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

РИА Новости13:10

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газета12:58
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 18:28, Ашберн
Политика

Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
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Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда

В своем интервью для ТАСС Козак заявил, что многочасовые переговоры, которые не ведут ни к какому конкретному результату, правильно назвать «театром абсурда».
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Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
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Общество

Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
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Футбол

«Интер» и «Верона» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Вероной" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
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Арбитр Федотов поддержал Тедеско, критикующего судей

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который назвал беспределом работу судей в последних матчах «красно-белых».
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Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
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Шоу-бизнес

Адвокаты Пелагеи подали встречный иск к Ивану Телегину

В Никулинском суде Москвы адвокаты Пелагеи выдвинули встречный иск.
Суть событий 07:14
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Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
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Политика

Володин предложил провести анализ международных соглашений России

«Речь идет о верховенстве нашей конституции над международными соглашениями», — заявил Володин на заседании Совета законодателей.
Городовой 12:02
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Политика

Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
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Общество

Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
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Общество

В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом

Российская газета вчера в 17:33
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Футбол

«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Известия 15:59
Футбол

Защитник «Динамо» Морозов извинился за ошибку в матче с «Уралом»

Защитник "Динамо" Григорий Морозов извинился за свою ошибку в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против "Урала" (1:2).
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Жириновский после задержания Фургала пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы

Коммерсантъ 07:23
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Общество

PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля

Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
Известия 10:11
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Общество

Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках.
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Политика

В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай.
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Здоровье

Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ

В процессе лечения мужчины, проживающего в Сан-Паулу, специалисты зафиксировали исчезновение вирусных частиц.
Evo-rus.com 13:27
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

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Общество

Болгария и Хорватия готовятся перейти на евро

Стало известно, что Болгария и Хорватия готовятся присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2).
Финансовая газета 11:50
Происшествия

Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе

Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
АСТВ 17:32
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Общество

Запуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля

Музыкальный сервис Spotify запустится в России 15 июля, спустя полтора года после выхода на индийский рынок, сообщает портал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:39
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Общество

В Боливии и.о. президента заразилась новым коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что ее тест на новую коронавирусную инфекцию дал положительный результат.
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Здоровье

Какие продукты не стоит есть при высоком уровне холестерина

Учёные из Университета Южной Флориды рассказали, какие продукты нельзя употреблять людям с высоким уровнем холестерина в крови.
Питерские заметки 07 июля в 10:58
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Политика

Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ

На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
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Технологии

В Госдуме предложили разместить пугающие картинки на устройствах IQOS

Виталий Милонов депутат Государственной думы Размещение картинок на устройствах нагревания табака вряд ли окажет заметное воздействие на сознание действующих и потенциальных потребителей, отметил в беседе с NEWS.ru главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
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Биатлон

Губерниев назвал фаворита на перевыборах главы СБР

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал фаворита предстоящих выборов главы Союза биатлонистов России (СБР).
Газета.Ru 06:50
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