Общество
РИА НовостиВ Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии
Курская областная дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газета12:58
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Политика
Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия 16:46
Политика
Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда
В своем интервью для ТАСС Козак заявил, что многочасовые переговоры, которые не ведут ни к какому конкретному результату, правильно назвать «театром абсурда».
Городовой 14:40
Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Футбол
«Интер» и «Верона» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Вероной" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
ТАСС Спорт 17:50
Футбол
Арбитр Федотов поддержал Тедеско, критикующего судей
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который назвал беспределом работу судей в последних матчах «красно-белых».
Metaratings 13:50
Энергетика
Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
Шоу-бизнес
Адвокаты Пелагеи подали встречный иск к Ивану Телегину
В Никулинском суде Москвы адвокаты Пелагеи выдвинули встречный иск.
Суть событий 07:14
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты 06:28
Политика
Володин предложил провести анализ международных соглашений России
«Речь идет о верховенстве нашей конституции над международными соглашениями», — заявил Володин на заседании Совета законодателей.
Городовой 12:02
Политика
Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
Общество
Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 06:04
Общество
В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Российская газета вчера в 17:33
Футбол
Защитник «Динамо» Морозов извинился за ошибку в матче с «Уралом»
Защитник "Динамо" Григорий Морозов извинился за свою ошибку в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против "Урала" (1:2).
Спорт-Экспресс 17:03
Общество
PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля
Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
Известия 10:11
Общество
Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках.
РБК 14:56
Политика
В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай.
РИА Новости 13:40
Здоровье
Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ
В процессе лечения мужчины, проживающего в Сан-Паулу, специалисты зафиксировали исчезновение вирусных частиц.
Evo-rus.com 13:27
Общество
Болгария и Хорватия готовятся перейти на евро
Стало известно, что Болгария и Хорватия готовятся присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2).
Финансовая газета 11:50
Происшествия
Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе
Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
АСТВ 17:32
Общество
Запуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля
Музыкальный сервис Spotify запустится в России 15 июля, спустя полтора года после выхода на индийский рынок, сообщает портал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:39
Общество
В Боливии и.о. президента заразилась новым коронавирусом
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что ее тест на новую коронавирусную инфекцию дал положительный результат.
ТАСС 18:21
Здоровье
Какие продукты не стоит есть при высоком уровне холестерина
Учёные из Университета Южной Флориды рассказали, какие продукты нельзя употреблять людям с высоким уровнем холестерина в крови.
Питерские заметки 07 июля в 10:58
Политика
Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ
На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
Евразия Daily 13:01
Технологии
В Госдуме предложили разместить пугающие картинки на устройствах IQOS
Виталий Милонов депутат Государственной думы Размещение картинок на устройствах нагревания табака вряд ли окажет заметное воздействие на сознание действующих и потенциальных потребителей, отметил в беседе с NEWS.ru главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
News.ru 17:00
Биатлон
Губерниев назвал фаворита на перевыборах главы СБР
Комментатор Дмитрий Губерниев назвал фаворита предстоящих выборов главы Союза биатлонистов России (СБР).
Газета.Ru 06:50