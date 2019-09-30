Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей

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