Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей

Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Проект об увеличении минимального размера оплаты труда внесли в Госдуму

РБКвчера в 10:47

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URA.Ruвчера в 08:55

Правительство внесло в Думу проект о повышении МРОТ

Rambler News Serviceвчера в 08:01

В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей

РИА Новостивчера в 08:21

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда внесен в Госдуму

ТАССвчера в 07:47

В Госдуму внесён законопроект о повышении МРОТ в 2020 году

RT на русскомвчера в 07:47

Законопроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 07:14
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
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На параде в честь 70-й годовщины образования Китая показали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.
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Восьмой сезон шоу «Голос» стартует 11 октября

News.ru вчера в 15:46
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Новым главным тренером команды станет Игорь Шалимов, который завтра примет команду.
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

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В Тымовском районе Сахалина в доме-интернате для умственно отсталых детей воспитанница умерла от ожогов после принятия ванны с кипятком.
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В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Бывший начальник банковского отдела управления "К" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки через посредника, который в свою очередь брал деньги возле работы в центре Москвы.
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Российский спецназ заметили в Норвегии

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