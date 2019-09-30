Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей
Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Футбол
Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью
Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Политика
Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы
Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
REGNUM 01:20
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Политика
«Русские сильны»: западных читателей восхитил спецназ ФСИН
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.
РИА Новости вчера в 23:05
Происшествия
В Купчино каршеринг сбил трех пешеходов на «зебре»
Вечером 30 сентября во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в котором пострадали три пешехода, их сбил автомобиль каршеринга.
АБН вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru 29 сентября в 05:38
Политика
В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа
Члены сената США будут вынуждены заняться рассмотрением дела, в котором речь идет об импичменте главе Штатов Дональду Трампу.
Капитал страны 01:22
Армия и оружие
Китай показал на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету
На параде в честь 70-й годовщины образования Китая показали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.
Известия 00:24
Культура
Восьмой сезон шоу «Голос» стартует 11 октября
News.ru вчера в 15:46
Футбол
Рахимов уволен, Шалимов завтра возглавит «Ахмат»
Новым главным тренером команды станет Игорь Шалимов, который завтра примет команду.
Спорт-Экспресс вчера в 14:40
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Происшествия
Воспитанница дома-интерната на Сахалине умерла от ожогового шока
В Тымовском районе Сахалина в доме-интернате для умственно отсталых детей воспитанница умерла от ожогов после принятия ванны с кипятком.
Газета.Ru 00:26
Гаджеты
Найден способ взломать сотни миллионов iPhone
Специалист по информационной безопасности под ником axi0mX рассказал о способе взлома всех iPhone на процессорах от Apple A5 до A11, выпускаемых с 2011 по 2017 год.
Lenta.ru вчера в 12:22
Происшествия
В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека
REGNUM вчера в 23:27
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Игры
Энтузиаст добавил в Doom II врагов и окружение из Minecraft
Игромания.ру вчера в 09:51
Армия и оружие
Танк Т-80БВМ при модернизации получил систему управления огнем от Т-90
Модернизированный танк Т-80БВМ оснастили такой же системой управления огнем, как и танки Т-90 и Т-72Б3, с целью унификации изделий.
ТАСС 01:13
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Происшествия
Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Газета.Ru вчера в 07:28
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
Происшествия
Ъ: полковник ФСБ получал взятки возле работы в центре Москвы
Бывший начальник банковского отдела управления "К" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки через посредника, который в свою очередь брал деньги возле работы в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:09
Общество
В онкоцентре Блохина прокомментировали угрозы врачей уволиться
Онкоцентр Блохина направил письмо на имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля и директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елены Байбариной и академика Владимира Полякова.
РЕН ТВ вчера в 14:06
Спорт
Екатеринбургу дадут 2,5 миллиарда на Универсиаду
В следующем году планируется выделить 193 миллиона из федеральной казны, в 2021 году – 625 миллионов, в 2022 – 1,7 миллиарда рублей.
Новый День 01:23
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал видео задержания Бочкаревой с кокаином
Пятый канал вчера в 22:39
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52