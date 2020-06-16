Мы прекрасно понимаем, что в трудовых отношениях работник является слабой стороной, и поэтому нормы Трудового кодекса должны в первую очередь защитить права и интересы работников, но при этом учитывать законные экономические интересы работодателей.

Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".

В Госдуму внесли проект о регулировании удаленной работы

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