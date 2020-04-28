Общество
РИА НовостиВ Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, в частности главу 12 предлагается дополнить новой статьей.
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с чего всё началось
Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.Ведомости16:58
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Российские школьники рассказали о злоключениях в США
Застрявшие в США российские школьники рассказали о том, что с ними произошло.
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«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
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Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
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Происшествия
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В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 26 апреля, за сутки официально зарегистрированы 58 новых случаев заражения коронавирусом.
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Компания Hyundai представила тизер новой модификации седана Elantra последнего поколения — спортивной версии N Line.
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Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты
«Топ-менеджеры "Яндекса" отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года»,-- сказал журналистам господин Абовский (цитата по ТАСС).
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Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»
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Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам.
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Maneater: применение Quixel Megascans при создании игры и красочные скриншоты подводного мира
Разработчики рассказали подробнее о преимуществах, которые предоставляет Megascans, а также опубликовали много красочных скриншотов своей будущей игры.
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Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
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Газета.Ru 08:33
Футбол
«Барселона» и «Реал» рискуют потерять по €300-400 млн из-за пандемии
Финансовые потери двух топ-клубов Испании - "Барселоны" и мадридского "Реала" - из-за эпидемии коронавируса могут составить от €300 до €400 млн, сообщает Cadena SER.
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Заплаканная Самбурская призналась, что стала жертвой домашнего насилия
Актриса Настасья Самбурская записала видео, в котором в слезах рассказала об избиении возлюбленным. Имя мужчины звезда разглашать не стала.
Политическая Экспертиза 09:38
Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
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В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском 10:51
Наука
Фундаментальная физическая константа может оказаться непостоянной
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Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Амурской области увеличилось до 41
Новый заболевший коронавирусом находится в Белогорске. На 28 апреля в Приамурье подтвержден 41 случай заражения COVID-2019.
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Из команды после истечения контрактов уйдут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Йори Лехтеря и Александр Барабанов.
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Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum
Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48
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Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2
28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
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ВТБ и компания «Рольф» оформили в Москве первую в России онлайн-сделку по автокредитованию
Агентство Москва вчера в 11:51
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Минздрав изменил рекомендации по лечению коронавируса
Минздрав выпустил шестую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.
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Режим самоизоляции в Калининградской области продлен до 11 мая
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Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
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Московский Комсомолец 11:15
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
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Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17
Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».
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Футбол
Клубы АПЛ 1 мая обсудят возобновление сезона в начале июня
Клубы премьер-лиги 1 мая обсудят вариант возобновления сезона после паузы из-за пандемии коронавируса, сообщает The Guardian.
Спорт-Экспресс 03:17