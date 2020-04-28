Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, в частности главу 12 предлагается дополнить новой статьей.
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с чего всё началось
Законодательное собрание Нижегородской области внесло
 в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
Ведомости16:58

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В Госдуму внесли проект о штрафе за использование транспорта без пропуска

РБК16:20

В Госдуму внесен законопроект о штрафах для водителей без пропусков

Комсомольская правда14:57

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду на машине без пропуска

RT на русском15:15

В Госдуму внесли проект о штрафе за использование транспорта без пропуска

Известия15:07

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Lenta.ru15:46

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

РИА Новости14:41

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за использование транспорта без пропуска

ТАСС14:29
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