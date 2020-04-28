с чего всё началось

В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, в частности главу 12 предлагается дополнить новой статьей.

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

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Политика Песков: Путин проведет очередное «большое выступление» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru". 3,7K

Политика Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам. 402

Игры Maneater: применение Quixel Megascans при создании игры и красочные скриншоты подводного мира Разработчики рассказали подробнее о преимуществах, которые предоставляет Megascans, а также опубликовали много красочных скриншотов своей будущей игры.

Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 288

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Хоккей СКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Лехтеря и Зубарева Из команды после истечения контрактов уйдут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Йори Лехтеря и Александр Барабанов.

Общество Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства. 13

Киберспорт Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2 28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.

Общество Режим самоизоляции в Калининградской области продлен до 11 мая В Калининграде и области режим самоизоляции продлен до 11 мая – соответствующее решение сегодня, 28 апреля, принял губернатор Антон Алиханов после совещания с президентом Владимиром Путиным – тот объявил о продлении карантинных мер до той же даты по всей стране. 35

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,4K

Политика Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17 Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии». 1,3K