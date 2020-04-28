с чего всё началось

В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, в частности главу 12 предлагается дополнить новой статьей.

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

Здоровье На Алтае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом "В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", - говорится в сообщении. 24

Общество Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно Каникулы у школьников с 1 по 8 классы начнутся с 1 мая По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников.

Происшествия В больнице Якутска умерли два пациента c коронавирусом Якутск, 29 апреля 2020, 06:18 — REGNUM В клинической больнице Якутска 29 апреля скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 1

Происшествия Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой. 68

Политика Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно, заявил президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов 28 апреля.

Авто В Европу возвращаются мотоциклы «Ява» Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу. 25

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 598

Общество МВД захотело получить доступ к банковской тайне Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне для того, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях. 2

Экономика Минфин хочет разрешить госзакупки у единственного поставщика до конца года Минфин предлагает продлить разрешение на экстренные госзакупки у единственного поставщика до конца года.

Политика Путин поручил разработать рекомендации по снятию ограничений с 12 мая Российский лидер Владимир Путин дал указание кабмину к 5 мая разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по новой коронавирусной инфекции с 12 мая. 57

Здоровье 11 зараженных коронавирусом пациентов скончались в Псковской области 11 зараженных коронавирусной инфекцией пациентов скончались в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram. 2

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 3,7K

Экономика Всего 7 омских компаний стали системообразующими в масштабах России Минэкономразвития представило правительству РФ перечень более 1100 системообразующих предприятий федерального масштаба.

Общество В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1». 575