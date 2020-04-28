Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, в частности главу 12 предлагается дополнить новой статьей.
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с чего всё началось
Законодательное собрание Нижегородской области внесло
 в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
Ведомостивчера в 16:58

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В Госдуму внесли проект о штрафе за использование транспорта без пропуска

РБКвчера в 16:20

Штраф за вождение без спецпропуска предложили закрепить на федеральном уровне

Lenta.ruвчера в 15:46

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

РИА Новостивчера в 14:41

В Госдуму внесли проект о штрафе за использование транспорта без пропуска

Известиявчера в 15:07

В Госдуму внесен законопроект о штрафах для водителей без пропусков

Комсомольская правдавчера в 14:57

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду на машине без пропуска

RT на русскомвчера в 15:15

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за использование транспорта без пропуска

ТАССвчера в 14:29
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Энергетика

В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве

В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 00:40
32
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33
332
Здоровье

Глава Хакасии сообщил о продлении режима всеобщей самоизоляции

Принято решение о продлении режима всеобщей самоизоляции.
ИА Хакасия 00:35
Здоровье

На Алтае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 26 апреля в 02:17
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Общество

Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае

Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно Каникулы у школьников с 1 по 8 классы начнутся с 1 мая По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников.
АМИТЕЛ вчера в 23:35
Происшествия

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти

Известия 00:19
9
Происшествия

В больнице Якутска умерли два пациента c коронавирусом

Якутск, 29 апреля 2020, 06:18 — REGNUM В клинической больнице Якутска 29 апреля скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:18
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Транспорт

Москвичи начали получать штрафы с видеокамер за езду без пропусков

Первые штрафы с камер видеонаблюдения за передвижение по Москве на личном транспорте, чьи номера не привязаны к пропуску, начали приходить автовладельцам.
Российская газета вчера в 07:35
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Происшествия

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ вчера в 11:39
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Политика

Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе

EastRussia вчера в 12:25
414
Политика

Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая

Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно, заявил президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов 28 апреля.
ИА Республика вчера в 10:53
Авто

В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня вчера в 14:10
25
Игры

Epic Games Store снова раздает бесплатные игры

Vevby.ru 26 апреля в 18:44
7
Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
598
Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
169
Политика

Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
426
Общество

МВД захотело получить доступ к банковской тайне

Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне для того, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях.
Lenta.ru вчера в 21:07
2
Экономика

Минфин хочет разрешить госзакупки у единственного поставщика до конца года

Минфин предлагает продлить разрешение на экстренные госзакупки у единственного поставщика до конца года.
Ведомости вчера в 11:06
Политика

Путин поручил разработать рекомендации по снятию ограничений с 12 мая

Российский лидер Владимир Путин дал указание кабмину к 5 мая разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по новой коронавирусной инфекции с 12 мая.
Журналистская правда вчера в 11:00
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Происшествия

Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса

В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
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Здоровье

11 зараженных коронавирусом пациентов скончались в Псковской области

11 зараженных коронавирусной инфекцией пациентов скончались в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.
Псковское агентство информации вчера в 17:30
2
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 01:30
3,7K
Шоу-бизнес

Сестра Кардашьян опубликовала фотографию в бикини

Lenta.ru 00:28
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
2,6K
Происшествия

В Красноярском крае произошло землетрясение

НГС24 вчера в 23:10
Экономика

Всего 7 омских компаний стали системообразующими в масштабах России

Минэкономразвития представило правительству РФ перечень более 1100 системообразующих предприятий федерального масштаба.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:47
Кино

К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Амур.инфо вчера в 21:56
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,3K
Общество

В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
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Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 17:11
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