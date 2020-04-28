Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, в частности главу 12 предлагается дополнить новой статьей.
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с чего всё началось
Законодательное собрание Нижегородской области внесло
 в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
Ведомости16:58

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В Госдуму внесли проект о штрафе за использование транспорта без пропуска

РБК16:20

Штраф за вождение без спецпропуска предложили закрепить на федеральном уровне

Lenta.ru15:46

В Госдуму внесли проект о штрафе за использование транспорта без пропуска

Известия15:07

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду на машине без пропуска

RT на русском15:15

В Госдуму внесен законопроект о штрафах для водителей без пропусков

Комсомольская правда14:57

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

РИА Новости14:41

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за использование транспорта без пропуска

ТАСС14:29
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
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Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс 01:39
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
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Футбол

Орлов: у России потерь меньше, чем у США. Видимо, нас оберегает прививка от туберкулёза

Всё-таки Россия находится в лучшем положении. Мы несём не такие большие потери, как американцы, а также англичане, испанцы, итальянцы.
Чемпионат 15:13
Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
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Общество

Нурмагомедов заявил о нехватке лекарств в больницах Дагестана

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, удерживающий пояс чемпиона UFC в легком весе, написал у себя в Instagram, что медицинские учреждения Дагестана не справляются с потоком зараженных коронавирусной инфекцией.
РБК 15:35
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
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Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт 16:50
Общество

Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк

Роскачества в ходе проверки чипсов обнаружило в этой продукции кадмий и мышьяк, а также канцерогенное вещество, которое образуется в продукте при жарке.
Будущее России. Национальные проекты 01:00
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Общество

Названы победившие коронавирус страны

Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия стали победителями в противостоянии с пандемией коронавируса, сообщил 28 апреля телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.
Известия 17:15
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Политика

Киев отказался назначать Саакашвили вице-премьером Украины по реформам

СМИ сообщили об отказе назначить Саакашвили вице-премьером Украины Украинское правительство отозвало из Верховной рады представление к назначению Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в Facebook.
Курьер. Среда. Бердск 10:04
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Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

ТАСС вчера в 23:38
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

REGNUM 22:15
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
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Политика

Владимир Путин продлил период нерабочих дней в России до 11 мая

Нерабочие дни, введенные ранее президентом России Владимиром Путиным в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 продляются до 11 мая.
AmurMedia.ru 10:56
Политика

Путин пообещал авиационный парад и салют в День Победы

Деловое.ТВ 12:58
408
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Экономика

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В «Юником24» после обращения РБК проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно.
РБК 23:00
Здоровье

Главврач алтайской больницы просит у властей и бизнеса денег на еду для медиков

Председатель горсовета Рубцовска Василий Курганский планирует попросить у городского бизнес-сообщества средств для покупки предметов первой необходимости в госпиталь для больных коронавирусом, который развернут на базе горбольницы №3. В ответ на письмо главврача учреждения Василия Русских с просьбой о помощи спикер горсовета заявил, что помочь врачам за счет бюджета — это «нереальная задача».
Тайга.инфо 22:47
1
Общество

В Свердловской области вводят масочный режим

С 1 мая в Свердловской области вводят масочный режим.
Вечерние Ведомости вчера в 04:56
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Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru вчера в 01:17
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Кино

К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Амур.инфо 21:56
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Здоровье

В Приморье коронавирус выявлен у детей и студентки ДВФУ

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко в сложных условиях борьбы с коронавирусом принял решение отказаться от своей заработной платы в пользу врачей.
REGNUM 22:58
Политика

В МИД Украины назвали дату видеоконференции «нормандской четверки»

Глава МИД Украины выразил благодарность министрам иностранных дел Германии, Франции и России за их согласие принять участие в видеоконференции.
РЕН ТВ 03:26
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Экономика

Кабмин может выделить средства на постройку аэропорта «Омск-Федоровка»

РИА Новости 09:37
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Киберспорт

Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2

28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
Шоу-бизнес

Стриптиз Насти Каменских рассмешил поклонников

Артистка подошла к вопросу весьма оригинально. Настя Каменских заставила поклонников сначала рыдать от разочарования, а потом от смеха.
7Дней.ру 17:03
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM 22:49
380
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
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