с чего всё началось

В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, в частности главу 12 предлагается дополнить новой статьей.

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 4,6K

Общество Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев. 527

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 463

Общество Нурмагомедов заявил о нехватке лекарств в больницах Дагестана Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, удерживающий пояс чемпиона UFC в легком весе, написал у себя в Instagram, что медицинские учреждения Дагестана не справляются с потоком зараженных коронавирусной инфекцией. 105

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии. 207

Общество В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.

Общество Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк Роскачества в ходе проверки чипсов обнаружило в этой продукции кадмий и мышьяк, а также канцерогенное вещество, которое образуется в продукте при жарке. 233

Общество Названы победившие коронавирус страны Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия стали победителями в противостоянии с пандемией коронавируса, сообщил 28 апреля телеканал CNBC со ссылкой на экспертов. 2

Политика Киев отказался назначать Саакашвили вице-премьером Украины по реформам СМИ сообщили об отказе назначить Саакашвили вице-премьером Украины Украинское правительство отозвало из Верховной рады представление к назначению Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в Facebook. 292

Происшествия В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. 168

Политика Владимир Путин продлил период нерабочих дней в России до 11 мая Нерабочие дни, введенные ранее президентом России Владимиром Путиным в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 продляются до 11 мая.

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 3,7K

Экономика Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете В «Юником24» после обращения РБК проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно.

Здоровье Главврач алтайской больницы просит у властей и бизнеса денег на еду для медиков Председатель горсовета Рубцовска Василий Курганский планирует попросить у городского бизнес-сообщества средств для покупки предметов первой необходимости в госпиталь для больных коронавирусом, который развернут на базе горбольницы №3. В ответ на письмо главврача учреждения Василия Русских с просьбой о помощи спикер горсовета заявил, что помочь врачам за счет бюджета — это «нереальная задача». 1

Здоровье В Приморье коронавирус выявлен у детей и студентки ДВФУ Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко в сложных условиях борьбы с коронавирусом принял решение отказаться от своей заработной платы в пользу врачей.

Политика В МИД Украины назвали дату видеоконференции «нормандской четверки» Глава МИД Украины выразил благодарность министрам иностранных дел Германии, Франции и России за их согласие принять участие в видеоконференции. 9

Киберспорт Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2 28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.

Шоу-бизнес Стриптиз Насти Каменских рассмешил поклонников Артистка подошла к вопросу весьма оригинально. Настя Каменских заставила поклонников сначала рыдать от разочарования, а потом от смеха.

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 380

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 57