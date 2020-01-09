Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях предлагается дополнить новым пунктом.

В Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.

Армия и оружие В Иране пообещали «более жесткую месть» США Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги предупредил США о «более жесткой мести» Тегерана в будущем в ответ на убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Происшествия В Москве избили сына Жванецкого Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.

Экономика «Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов Доля трех крупнейших операторов – «Трансойла», «Нефтетранссервиса» и RailGO – в совокупном парке, работающем на рынке РФ, с 40% в начале 2018 г. увеличилась до 53% на конец первого полугодия 2019 г. Небольшие игроки уходят с рынка, в том числе потому, что контрактные условия на перевозку у крупнейших нефтекомпаний очень жесткие.

Авто Фотошпионы сфотографировали внедорожник Aurus Komendant Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.

Технологии «Яндекс» опроверг план запуска виртуального сотового оператора У «Яндекса» нет планов по запуску виртуального оператора сотовой связи (mobile virtual network operator, MVNO), сообщили в компании газете «Коммерсантъ».

Общество Казбек Коков вошел в топ губернаторов с «живыми» аккаунтами в соцсетях Центр социальных инновации «Черный куб» проанализировал страницы глав субъектов в соцсетях и пришел к выводу, что наиболее живые аккаунты среди глав республик СКФО у главы Чечни Рамзана Кадырова, традиционно возглавляющего рейтинги медиактивности, а также у главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.

Общество В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек.

Общество Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента» Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».

Здоровье Врачи предупредили, кому опасно посещать баню Если разрыв произойдет в сосуде мозга, то поход в баню может обернуться инсультом и срочной госпитализацией.