Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях предлагается дополнить новым пунктом.
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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

ТАСС04:44

В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

РИА Новости03:57

Штрафы за пропаганду наркотиков предложено ужесточить

Государственная Дума РФ04:25

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Интерфакс04:18

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

РБК03:59

Правительство предложило за пропаганду наркотиков штрафовать на сумму до 1,5 млн руб

Коммерсантъ04:32

В Госдуме оценили проект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети

RT на русском04:42
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