Общество
Комсомольская правдаВ Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях предлагается дополнить новым пунктом.
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Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович поправилась на 22 килограмма
Технологии
Зарядка гаджетов в общественных местах может быть небезопасной
На фоне растущего количества зарядок в общественных местах существует серьезная опасность, которая подстерегает владельцев гаджетов.
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Политика
СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.
Политика
Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии
Участники акции протеста в Сухуме ворвались в здание администрации президента Абхазии.
Армия и оружие
США заявили о готовности переговоров с Ираном
США направили письмо в совет безопасности ООН, в котором они заявили о готовности провести переговоры с Ираном.
Армия и оружие
В Иране пообещали «более жесткую месть» США
Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги предупредил США о «более жесткой мести» Тегерана в будущем в ответ на убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Экономика
«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов
Доля трех крупнейших операторов – «Трансойла», «Нефтетранссервиса» и RailGO – в совокупном парке, работающем на рынке РФ, с 40% в начале 2018 г. увеличилась до 53% на конец первого полугодия 2019 г. Небольшие игроки уходят с рынка, в том числе потому, что контрактные условия на перевозку у крупнейших нефтекомпаний очень жесткие.
Кино
Киану Ривз исполнил роль рыцаря-джедая в псевдотрейлере «Звездных войн»
Канадский актер Киану Ривз появился в трейлере нового эпизода "Звездных войн".
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Происшествия
Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО
Авто
Фотошпионы сфотографировали внедорожник Aurus Komendant
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Технологии
«Яндекс» опроверг план запуска виртуального сотового оператора
У «Яндекса» нет планов по запуску виртуального оператора сотовой связи (mobile virtual network operator, MVNO), сообщили в компании газете «Коммерсантъ».
Происшествия
Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании
Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Общество
Суд Ливана запретил Карлосу Гону покидать страну
Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Общество
Казбек Коков вошел в топ губернаторов с «живыми» аккаунтами в соцсетях
Центр социальных инновации «Черный куб» проанализировал страницы глав субъектов в соцсетях и пришел к выводу, что наиболее живые аккаунты среди глав республик СКФО у главы Чечни Рамзана Кадырова, традиционно возглавляющего рейтинги медиактивности, а также у главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.
Шоу-бизнес
Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Общество
В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль
В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек.
Общество
Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента»
Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Здоровье
Новую поликлинику ввели в эксплуатацию на севере Москвы
Как пояснили в Мосгосстройнадзоре, поликлиники для детей и взрослых имеют отдельные входы и изолированы друг от друга.
Здоровье
Врачи предупредили, кому опасно посещать баню
Если разрыв произойдет в сосуде мозга, то поход в баню может обернуться инсультом и срочной госпитализацией.
Политика
В Севастополе ждут приезда Путина
Сегодня, 9 января, в Севастополе готовятся встречать президента России Владимира ПУТИНА.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова переехала в новый дом в Париже
«Рождественское предзнаменование как раз совпало с нашим переездом в новый дом: в елке совершенно случайно обнаружилось гнездышко и я верю, оно предвещает все хорошее, что случится в нашем семейном гнездышке», — сообщила Наталья.