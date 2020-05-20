Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект об отмене контрсанкций для импорта той "жизненно необходимой" продукции, аналоги которой не производят в России или которая является дефицитом.

В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров

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Футбол ФК «Химки» могут объединить с клубом ПФЛ Как сообщает Sportbox, подмосковный коллектив может объединиться с клубом ПФЛ "Родина".