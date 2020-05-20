Коронавирус
Газета.RuВ Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России.
Читать в источнике
Оценить388
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:56, Ашберн
Игры
«Делает монстром не облик»: польскому ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось пять лет
3DNews вчера в 07:40
Армия и оружие
На китайском полигоне заметили необычный танк
На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.
Lenta.ru 08:48
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Авто
Представили новый Porsche 911 Targa
После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс 18 мая в 00:10
Футбол
Кузяев хочет перейти в европейский клуб
Игрок решительно настроен перебраться в европейскую лигу этим летом. Действующий контракт Кузяева с "Зенитом" истекает в июне.
Sport.ru 17:59
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Космос
NASA обнаружила в Антарктике признаки параллельной вселенной
Sputnik Южная Осетия 14:13
Общество
«Красное&Белое» не получала уведомлений касательно лицензии
Сеть "Красное&Белое", где сотрудники Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения в магазинах и на складе, не получала уведомлений о возможном отзыве лицензии, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 12:52
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru 06:52
Киберспорт
Пользователи Steam занижают рейтинг DOOM Eternal из-за античита от авторов Denuvo
Ранее пользователи Steam начали занижать рейтинг Grand Theft Auto V, однако причиной стала бесплатная раздача игры в Epic Games Store.
Игромания.ру 18 мая в 03:34
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 13:00
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Политика
Путин ответил Лукашенко по поводу цен на газ
Президент России Владимир Путин ответил на претензии белорусского коллеги об отсутствии единого тарифа на транзит газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Ruposters.ru вчера в 06:24
Кино
Режиссёр «Заражения» заявил, что написал на карантине три сценария
Американский режиссёр Стивен Содерберг заявил, что написал сценарии к трём новым фильмам в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
News.ru 10:21
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру вчера в 13:40
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Общество
Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд разрешил разрезать обломки корабля "Титаник", затонувшего в Атлантическом океане, чтобы достать на поверхность беспроводной телеграф Маркони.
Российская газета 12:06
Игры
Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн
В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими.
Игромания.ру 17:33
Общество
В Чечне запретили передвижения на время празднования Ураза-байрама
Власти Чечни полностью запретили передвижение по республике на празднование Ураза-байрама, которое продлится с 23 по 26 мая, сообщает в среду МВД по Чечне.
РИА Новости 15:49
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Гаджеты
Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов
Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов, заняв сразу три позиции.
Газета DAILY 16:12
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Lenta.ru 18:21
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Здоровье
До 1 380 возросло количество случаев коронавируса в Хабаровском крае
Количество случаев COVID-19 в Хабаровском крае возросло до 1 380.
EastRussia 04:46
Происшествия
Жителя Камчатки за клевету на полицейского отправили в психлечебницу
54-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, распространившего порочащие честь и достоинство полицейского сведении, отправили на принудительное лечение.
Аргументы и Факты - Камчатка 19:42
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru 17:41
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Российская газета 14:19