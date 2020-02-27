с чего всё началось

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин

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