Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

Ранее в ПФР заявляли, что денег на повышение выплат работающим пенсионерам пока нет. В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
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