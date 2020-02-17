Ранее в ПФР заявляли, что денег на повышение выплат работающим пенсионерам пока нет. В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

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