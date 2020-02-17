Экономика
RT на русскомВ Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
Ранее в ПФР заявляли, что денег на повышение выплат работающим пенсионерам пока нет. В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Читать в источнике
Оценить2,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Service06:41
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:58, Ашберн
Экономика
Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии
В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями.
Происшествия
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
ФСБ пресекла подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
Происшествия
Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который был осуждён на 12,5 года колонии за взяточничество.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Теннис
Кудерметова победила Ястремскую на старте турнира WTA в Дубае
Политика
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит «нормандской четверки» может пройти после выполнения решений декабрьской встречи.
Общество
Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Здоровье
Американские медики рассказали, как правильно принимать аспирин
В новой статье американские медики настаивают на том, что аспирин полезен при профилактике заболеваний сердца.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Политика
В парламенте Грузии оппозиционеры включили гимн СССР
В парламенте Грузии представители оппозиционных партий в ходе выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе включили запись гимна СССР через мегафон.
Общество
На Украине запретили фильм с Зеленским
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Белоруссия не прекратит транзит российской нефти на Запад. Александр Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти.
Гаджеты
Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта
Бюджетный смартфон Apple публика может увидеть раньше, чем рассчитывала. Презентация iPhone SE 2 может состояться уже 31 марта.
Происшествия
Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии
Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области
В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Технологии
В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО
Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Гаджеты
Компания LG представила сразу три новых смартфона
Линейка смартфонов LG K пополнилась сразу тремя новыми моделями: LG K61, LG K51S и LG K41S.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Кино
Фильм «Лед 2» возглавил российский прокат на выходных
Футбол
Кокорин оформил дубль в дебютном матче за «Сочи»
Общество
Владимир Путин посетит концерт памяти Анатолия Собчака
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу
По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Общество
Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.