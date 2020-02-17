Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаботающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года. Документ опубликован на сайте Госдумы. Отмечается, что закон нацелен на восстановление механизма индексации страховых пенсий, который действовал до 2016 года.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

РИА Новостивчера в 15:13

Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service06:41

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Газета.Ru01:39

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известиявчера в 19:23

Работающим пенсионерам предложили забыть об индексации

Московский Комсомолец09:25

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАССвчера в 13:29

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газетавчера в 12:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Шоу-бизнес

Стерлигов и Охлобыстин поспорили из-за слов протоиерея о женщинах

Актер Иван Охлобыстин осудил предпринимателя Германа Стерлигова за критику протоиерея Дмитрия Смирнова, неоднозначно высказавшегося о женщинах.
РИА Новости 10:14
Шоу-бизнес

Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены

На самом деле коттедж принадлежит семье Празецких, которые радушно приняли шумный коллектив и были счастливы тому, что съемки любимого сериала проходят у них в доме.
Комсомольская правда 02:25
Общество

Россиян предупредили о похолодании в марте

В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Газета.Ru вчера в 02:30
Авто

Hyundai представила в России обновленный Solaris

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Известия 06:09
Космос

В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты

На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Goroday.ru вчера в 15:03
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Политика

США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
РИА Новости 10:55
Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
ТАСС 03:34
Шоу-бизнес

На показе Burberry Ирина Шейк выглядела полной и недовольной

Черный капор акцентировал внимание на лице Шейк, которое выглядело так, словно она чем-то недовольна.
Woman.ru 02:31
Экономика

Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ 07:58
Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru 09:04
Происшествия

Коронавирусом заразился еще один россиянин

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Вести.Ru 08:45
Шоу-бизнес

Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус

Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.
WomanHit.ru 04:53
Здоровье

Подмосковные врачи спасли недоношенного ребёнка весом 495 граммов

В Мытищинской городской клинической больнице в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей врачи спасли недоношенного младенца с экстремально низким весом.
Вести Подмосковья 04:04
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового шоу

Lenta.ru вчера в 10:11
Общество

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Что происходит 03:14
Общество

Госдума отменила штраф за показ нацистской символики

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.
Известия 08:21
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Шоу-бизнес

40-летняя актриса ушла от Аль Пачино из-за скупости и разницы в возрасте

Lenta.ru 11:12
Происшествия

Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии

Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.
РИА Новости 09:24
Наука

Зеленый чай помогает защититься от рака груди

Врачи советуют женщинам пить зеленый чай несколько раз в день, чтобы защититься от рака молочных желез.
ToDay News Ufa вчера в 06:38
Армия и оружие

Шойгу: США до сих пор не начали разминировать и восстанавливать Ракку

На территории до сих пор проводятся работы по разминированию местности и разбору завалов.
ТК Звезда 09:05
Экономика

Кудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что у правительства есть возможность для снижения налоговой нагрузки в стране.
РИА Новости 06:19
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm 16 февраля в 03:37
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

ТАСС 03:33
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru 10:56
Происшествия

В Керчи против строителя дома для детей-сирот возбудили уголовное дело

Южная служба новостей 09:37
Биатлон

Бе не намерен оправдывать Логинова после истории с допингом

Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе заявил, что не собирается оправдывать российского спортсмена Александра Логинова после того, как последний был уличен в нарушении антидопинговых правил.
ProstoProSport 08:22
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

BFM.ru вчера в 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное