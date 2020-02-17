Экономика

Современный ПредпринимательСовременный ПредпринимательПодготовлен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект восстанавливает механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавший до 2016 года. Восстановить индексацию предлагается с 2020 года.
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

РИА Новости17 февраля в 15:13

Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Serviceвчера в 06:41

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Газета.Ruвчера в 01:39

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известия17 февраля в 19:23

Работающим пенсионерам предложили забыть об индексации

Московский Комсомолецвчера в 09:25

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАСС17 февраля в 13:29

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета17 февраля в 12:52
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Политика

Шойгу и Хафтар обсудили обстановку в Ливии

Шойгу и Хафтар отметили важную роль переговоров, которые прошли 13 января в Москве для нормализации обстановки в Ливии.
РЕН ТВ 05:50
Общество

Законопроект о расширении маткапитала принят Госдумой во втором чтении

Законопроектом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года.
Интерфакс 04:57
Происшествия

В Кисловодске внучка убила бабушку за замечание об уборке

Бабушка сделала 14-летней внучке замечание по поводу плохой уборки. В ходе ссоры девочка-подросток несколько раз ударила бабушку ножом.
BFM.ru 05:35
Общество

В Тюмени выпустили из-под карантина эвакуированных из Китая россиян

Вывезенные из зараженного коронавирусом Китая россияне две недели пробыли на карантине в санатории «Градостроитель», расположенном неподалеку от Тюмени.
Политическая Экспертиза вчера в 20:06
Шоу-бизнес

Бойфренд избил экс-невесту Кличко в День всех влюбленных

Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.
Газета.Ru 04:44
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Экономика

Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru вчера в 10:29
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномальной зимы в России

Синоптик напомнил, что в этом сезоне только в конце декабря и январе благодаря северным потокам на короткое время установился антициклон, в дальнейшем погоду определяли воздушные массы из Атлантики.
BFM.ru 03:20
Общество

Путин почтит память Собчака в Петербурге

Президент России Владимир Путин поучаствует в памятных мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
РБК вчера в 09:06
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса для дочери на шоу

Впоследствии оператор зафиксировал накрутку голосов и отменил результаты финала.
URA.Ru 05:04
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных

Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости 01:15
Авто

На тестах замечен обновленный автомобиль Dacia Sandero Stepway

На тестах был замечен обновленный автомобиль Dacia Sandero Stepway.
Актуальные Новости вчера в 01:23
Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им $50 млрд.
Газета.Ru вчера в 13:36
Армия и оружие

Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет

Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска, сообщает в среду, 19 февраля, «РИА Новости».
Известия 04:58
Происшествия

Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займётся специально созданная следственная группа.
RT на русском 03:24
Музыка

Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Известия 03:20
Транспорт

Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту

РИА Новости 05:47
Общество

В России изменят схему распределения частот под 5G

Аукционы на частоты для сетей 5G, запланированные в 2020 году, могут быть отменены.
Lenta.ru вчера в 17:06
Экономика

Титов попросил Минобороны отдать подрядчикам долги на 34 млрд рублей

По подсчетам аппарата господина Титова, размер непогашенных долгов составляет минимум 34 млрд руб. В отправленном 2 февраля письме бизнес-омбусмен пожаловался господину Цаликову на "множество неурегулированных невыплат" подрядчикам со стороны предприятий ликвидированного несколько лет назад Федерального агентства специального строительства (Спецстрой).
Коммерсантъ 02:01
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Происшествия

Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта

Напомним, что первое уголовное дело о контрабанде бупропиона было возбуждено в апреле 2019 года уральской таможней в отношении Дарьи Беляевой, которая заказала антидепрессант из Польши.
Коммерсантъ 17 февраля в 16:58
Общество

ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона

Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:14
Общество

Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Коммерсантъ вчера в 17:53
Политика

Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
РИА Новости 05:15
Кино

Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»

Культуромания вчера в 06:36
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Фигурное катание

Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки

Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Российская газета 04:19
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