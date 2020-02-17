Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

Ранее в ПФР заявляли, что денег на повышение выплат работающим пенсионерам пока нет. В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
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Работающим пенсионерам предложили забыть об индексации

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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

РИА Новости17 февраля в 15:13

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ТАСС17 февраля в 13:29

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета17 февраля в 12:52
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
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