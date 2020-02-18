Экономика

Победа (Бирск)Победа (Бирск)В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Поясняется, что документ направлен на восстановление с нынешнего года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, который действовал до 2016 года.
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