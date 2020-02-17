Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

На индексацию потребуется около 370 млрд руб, оценивал ранее экс-глава ПФР Антон Дроздов. В Госдуму внесли законопроект о восстановлении с 2020 года индексации страховых выплат по старости работающим пенсионерам. Соответствующий документ внес член Совета Федерации Василий Иконников.
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