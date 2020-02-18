Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Информация об этом содержится в электронной базе нижней палаты.
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В Госдуму внесен проект об индексации пенсии работающим пенсионерам

Коммерсантъвчера в 19:45

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газетавчера в 12:52

В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Газета.Ruвчера в 15:52

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

РИА Новостивчера в 15:13

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАССвчера в 13:29

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известиявчера в 19:23

Госдума до конца недели рассмотрит в первом чтении проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

Агентство Москвавчера в 06:02
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Общество

Число жертв коронавируса увеличилось до 1383 человек

За пределами КНР зафиксирован 447 подтвержденных случаев заражения. Всего погибли 1383 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РБК.
Приморье24 15 февраля в 02:31
Политика

Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

Студентку МГУ из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус

Китайская студентка, обучающаяся в МГУ, была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Mockva.ru вчера в 12:43
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru вчера в 11:11
Футбол

Смолов забил первый гол в Испании, поразив ворота «Реала»

Soccer.ru 16 февраля в 15:11
Общество

В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики, пишут СМИ

В России растет число людей, которые нерегулярно употребляют наркотики.
Газета.Ru вчера в 21:12
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
Происшествия

В Баку горит крупнейший торговый центр

РИА Новости вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Московский Комсомолец вчера в 09:40
Общество

Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за вспышки в Китае нового вида коронавируса COVID-2019.
Известия 00:37
Кино

Disney приступил к работе над полнометражным фильмом «Рапунцель»

Студия Walt Disney работает над полнометражным игровым фильмом «Рапунцель» по мотивам популярного мультфильма «Рапунцель: Запутанная история».
REGNUM 16 февраля в 15:28
Общество

Бывший казанский чиновник Сивов назвал неудачниками тех, кто не может купить себе дорогие вещи

В своем «Инстаграме» Сивов порассуждал на тему гардероба. Он отметил, что базовые вещи должны быть дорогими, к примеру, обувь или сумки.
БИЗНЕС Online 00:38
Культура

«Домашний арест» Семена Слепакова впервые выйдет на телевидении

Телеканал ТНТ покажет пилотный эпизод сериала «Домашний арест» 17 февраля. Ранее сериал был доступен только в онлайн-сервисах.
Культуромания вчера в 12:46
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
РБК вчера в 05:48
Экономика

Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустуют

Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Армия и оружие

Асад пообещал освободить Алеппо и Идлиб от боевиков

Президент Сирии Башар Асад заявил, что правительственные войска продолжат освобождение провинций Алеппо и Идлиб.
Взгляд.ру вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной

Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
RuNews24.ru вчера в 05:13
Общество

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Российская газета 00:00
Кино

Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»

Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Ведомости 16 февраля в 16:07
Политика

Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность

В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Взгляд.ру вчера в 07:21
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru вчера в 13:11
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Коммерсантъ вчера в 02:21
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия вчера в 09:20
Политика

В России продолжат действовать украинские внутренние паспорта

Внутренние паспорта Украины сохранят свое действие на территории России после 1 марта.
BFM.ru 00:06
Культура

Композитору Геннадию Гладкову исполнилось 85 лет

Вести.Ru вчера в 21:08
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
RT на русском 00:09
Общество

FISU не согласовала строительство деревни Универсиады в Екатеринбурге

Международная федерация университетского спорта (FISU) не согласовала строительство деревни Универсиады в Екатеринбурге в том виде, в котором она была предложена проектировщиками.
Znak.com 00:29
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

РИА Новости вчера в 21:37
Футбол

Сульшер: «Хорошо, что в мои времена не было VAR»

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» победил со счётом: 2:0, однако два гола «Челси» были отменены благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR ).
ГЛАС.RU вчера в 22:28
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