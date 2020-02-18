Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Информация об этом содержится в электронной базе нижней палаты.
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Госдума до конца недели рассмотрит в первом чтении проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов
Агентство Москвавчера в 06:02
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Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
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Шоу-бизнес
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Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»
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В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
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Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
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В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
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В России продолжат действовать украинские внутренние паспорта
Внутренние паспорта Украины сохранят свое действие на территории России после 1 марта.
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Композитору Геннадию Гладкову исполнилось 85 лет
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В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
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