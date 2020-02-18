Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Информация об этом содержится в электронной базе нижней палаты.
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В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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Конвои в составе которых находились танки М60 и Leopard после масштабной бомбардировки российских ВКС превратились лишь в обгоревший металлолом, так и не приняв участия в бою, едва лишь перейдя в руки террористов.
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Общество
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