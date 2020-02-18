Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Информация об этом содержится в электронной базе нижней палаты.

Общество В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Политика Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства.

Политика Кремль ответил на угрозы Лукашенко «Воздержусь от комментариев, иногда действительно эмоции берут верх», — сообщил Песков, комментируя фразы президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно том, что Минск способен начать брать транзитную нефть, в случае если не получит требуемых объемов сырья от Москвы.

Общество Евгений Куйвашев попросил у Кремля денег для Деревни Универсиады Евгений Куйвашев попросил у Кремля денег для Деревни Универсиады Так как FISU не согласовывала строительство деревни в «Новокольцовском», то построить ее за счет средств, выделяемых на Универсиаду, не получится.

Политика Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.

Общество В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, процесс будет завершен ориентировочно к 21 февраля.

Общество Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.

Шоу-бизнес Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.

Гаджеты Онлайн-кинотеатр Okko запустил продажи собственной ТВ-приставки Онлайн-кинотеатр Okko запустил продажи собственной телевизионной 4K-приставки — Okko Smart Box, с 18 февраля она доступна к заказу на маркетплейсе «Беру» по промоцене 1,49 тыс. рублей, говорится в сообщении Okko.

Экономика В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.

Политика Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Происшествия «Краснодарский каннибал» скончался в тюремной больнице Краснодарец Дмитрий Бакшеев, ранее признанный судом виновным в убийстве и расчленении женщины, скончался в тюремной больнице в Ростове-на-Дону.

Общество Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия» Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал Baltic Media Alliance Limited — держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия" на 20 тысяч фунтов стерлингов за передачу о Скрипалях, говорится в переданном в РИА Новости тексте решения.

Армия и оружие Россия против Турции в Сирии: от турецких танков остался лишь обгоревший металлолом Конвои в составе которых находились танки М60 и Leopard после масштабной бомбардировки российских ВКС превратились лишь в обгоревший металлолом, так и не приняв участия в бою, едва лишь перейдя в руки террористов.

Общество В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.